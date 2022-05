PIO: Samostalcima penzije u četvrtak, poljoprivredne u petak

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u maju isplaćuje penzije za april, a kako je objavljeno na sajtu Fonda, penzije će prvo primiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti.

Isplata za njih će početi u četvrtak, 5. maja i to za kako za one koji primanja dobijaju putem tekućih računa tako i za one koji penzije primaju na kucnim adresama ili na šalterima pošta.

(Tanjug)

