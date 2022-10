PKS: Inovacije u biznisu su ključ opstanka kompanija

Digitalna transformacija poslovanja, ulaganje u inovacije i istraživanja unutar kompanija, kao i promena načina mišljenja menadžmenta (way of thinking) i prepoznavanje svežih ideja i kadrova unutar preduzeća, ključni su za opstanak i razvoj biznisa u budućnosti, poručio je danas svetski poznati profesor inovacija Robert Valkot (Robert Wolcott), na masterklasu za izvršne direktore srpskih firmi u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Valkot je na predavanju „Winning the Future: Proximity, Innovation and the Future of All Business“, posvećenom budućnosti biznisa, posebno ukazao na trend skraćivanja lanaca dobavljača, ocenivši da biznis u svetu sve više teži ka hibridnim lancima snabdevanja, saopštila je PKS.

Smatra da će opstati deo sadašnjih dugih globalnih lanaca snabdevanja, da će deo poslovanja biti vezan za regionalne lance dobavljača, ali da će zahvaljujući napretku tehnologija deo proizvodnje biti smešten bliže potrošačima.

U tom smislu naveo je primer da već posluju kompanije koje proizvode aparate koji mogu u „kućnim uslovima“ da prave određene lekove, neophodne delove za industriju, ali i domaćinstva, te da će se „male fabrike“ u budućnosti zapravo graditi unutar i blizu gradova – „na dohvat ruke“, čime će se optimizovati proizvodnja i smanjiti vreme čekanja naručenog proizvoda.

„Ne možemo predvideti budućnost u detalje ali možemo videti neke obrise budućnosti. Na osnovu predviđanja možemo da izgradimo – portfolio budućnosti“, ukazao je Valkot.

Ocenio je i da je Srbija u ovom trenutku u fazi razvoja i tranzicije i da se upravo zato stvaraju odlične prilike za poslovanje.

„Važno je da razmišljamo u kom smeru se kreću tehnologija i svet, kao i promene koje menjaju naše društvo“, kazao je direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović.

Prema njegovim rečima, najvažnije za celokupnu poslovnu zajednicu je da vide šta je sledeće, šta je ono što dolazi i kako da prilagode svoj način razmišljanja, strateške planove i posao.

Direktorka Tima za reformu javne uprave u Kabinetu predsednice Vlade Srbije Marta Arsovska Tomovska podsetila je da je Valkot profesor na prestižnim američkim poslovnim školama „Chicago Booth“ i „Northwestern Kellogg“ i da blisko sarađuje sa globalnim kompanijama poput ZF, Exelon, Castrol i Johnson Controls, a investitor je u više od 20 kompanija.

Valkot je i suosnivač organizacije „The World Innovation Network“ (TWIN), koja predstavlja globalnu zajednicu 4.000 lidera u oblasti inovacija.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.