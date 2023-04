PKS: Modernizovana carina, preduslov za konkurentno poslovanje

Digitalizacija i modernizacija carinskih postupaka, ubrzanje procedura i smanjenje čekanja na graničnim prelazima značajno mogu da doprinesu konkuretnosti poslovanja kompanija u Srbijii i u regionu, rečeno je na sastanku predstavnika Privredne komore Srbije (PKS), Uprave carina Srbije i generalnog sekretara Svetske carinske organizacije Kunia Mikurije (Kunio Mikuriya).

Savetnik predsednika PKS Milun Trivunac rekao je, kako je saopštila PKS, da će, prema prognozama Medjunarodnog monetarnog fonda privredni rast Srbije ove godine biti dva odsto i da je priliv stranih direktnih investicija kontinuran, a da je za dobar poslovni ambijent važno i efikasno funkcionisanje carinske službe.

„Za konkurentnost poslovanja važno je da olakšamo i pojednostavimo carinske procedure i ubrzamo protok roba na graničnim prelazima. Trenutno 49 kompanija u Srbiji ima status ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), koje upošljavaju preko 35.000 zaposlenih“, rekao je Trivunac.

Mikurija je naveo da carina i kompanije imaju isti cilj, a to je bezbedno, efikasno i konkurentno poslovanje. On je rekao da je efikasno poslovanje carinske službe posebno važno za strane investitore kojima je prioritet stabilan poslovni ambijent, a to podrazumeva digitalizaciju baza podataka, umrežavanje i modernizaciju rada carinske službe kao i efikasno suzbijanje ilegalne trgovine.

Medjusobno priznavanje AEO je takodje jedan od važnih alata za efikasnije poslovanje, rekao je Mikurija.

Direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova PKS Kristina Djurić rekla je da je u poslednjih pet godina pokrenuto više od 500 zakonodavnih inicijativa za unapredjenje uslova poslovanja.

Procenat realizacije je, prema njenim rečima, 39 odsto što je dokaz da državne institucije slušaju i usvajaju predloge privrede. Ona je dodala da su carinski propisi u Srbiji i procedure usaglašeni sa EU kao i da se u kontinuitetu ostvaruje dobra saradnja privrede sa Upravom carina.

„Posebno je važno smanjiti zadržavanje na graničnim prelazima sa EU, imajući u vidu da srpske kompanije učestvuju u lancima dobavljača evropskih kompanija“, rekla je Djurić.

Sekretar Udruženja za saobraćaj PKS Milica Dubljević, rekla je da je PKS započela digitalizaciju ATA karneta što ubrzava, štedi resurse i olakšava poslovanje.

„Otvoreni Balkan“ je posebno važna incijativa koja je unapredila i u znatnoj meri harmonizovala rad carinskih službi u zemljama koje su njene članice, rekao je savetnik predsednika PKS Nenad Djurdjević.

Dodao je da poverenje i podrška političkih lidera ovoj inicijativi značajno doprinela lakšem poslovanju kompanija u regionu.

Otvaranje posebnih traka, kako je rekao, na graničnim prelazima, uskladjivanje radnog vremena graničnih službi samo su neki od koraka koji su imali pozitivne efekte na poslovanje kompanija, a važno je uskladiti i harmonizovati i baze podataka.

Direktor Uprave carina Srbije Branko Radujko rekao je da se radi na potpunoj digitalizaciji carinskog sitema i ubrzanju postupaka koji će biti završeni do 2025. godine što će značajno doprineti uštedi vremena, sredstava i lakšem poslovanju.

