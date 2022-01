PKS na radionici predstavlja firmama programe finansiranja

BEOGRAD – Firme zainteresovane za aktuelne pozive Fonda za inovacionu delatnost koji se odnose na finansiranje programa mogu da se prijave za učešće na radionici na kojoj Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa ovim fondom predstavlja programe finansiranja.

Radionica se, kako je objavljeno na sajtu Privredne komore Beograda, održava 11. januara, onlajn a reč je o programima ranog razvoja, sufinansiranja inovacija i saradnje nauke i privrede.

Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima i neformalnim timovima, a inovativni projekti se sufinansiraju u iznosu do 80.000 evra.

Drugi, program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija, kao i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod.

Inovativni projekti preduzeća iz ovog programa se sufinansiraju u iznosu do 300.000 evra.

Program saradnje nauke i privrede daje finansijsku podršku do 300.000 evra po projektu, a za novac iz ovog programa mogu konkurisati konzorcijumi sačinjeni od bar jednog privatnog mikro, malog ili srednjeg preduzeća osnovanog u Srbiji i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije.

Javni poziv za ove programe otvoren je do 15. marta a

nastavak sprovođenja programa Fonda kroz IPA2018 Projekat „Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP“ obezbeđen je zahvaljujući sredstvima Evropske unije.

Firme se za učešće na radionici mogu prijaviti Službi za inovacije Privredne komore Srbije.

(Tanjug)

