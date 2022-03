PKS: Nece biti drasticnog poskupljenja goriva

BEOGRAD – Snabdevenost osnovnim životnim namirnicama i gorivom u Srbiji je dobra i nema potrebe za dodatnim stvaranjem zaliha, istakao je pomoćnik direktora za strateške analize Privredne komore Srbije (PKS) Bojan Stanić.

On je rekao za RTS da neće doći do „eksplozije cene goriva“ i da ako dođe do poskupljenja, to će biti na ograničenom nivou.

Ukoliko bi došlo do dalje krize, pre svega do eskalacije sukoba u Ukrajini, u tom slučaju bi došlo do daljeg rasta cena pšenice pa bi se naši proizvođači zbog cene možda više orijentisali na međunarodno tržište.

„U tom slučaju bi država reagovala i uvela mere ograničenja što se radi i u drugim zemljama“, precizirao je Stanić.

(Tanjug)

