PKS: Nove mere podrške za najugroženije sektore

Malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, najviše pogodjenim pandemijom, biće iz Fonda za razvoj dostupni povoljni krediti za likvidnost i obrtna sredstva, dogovoreno je danas na drugom sektorskom sastanku u Privrednoj komori Srbije (PKS).

Na sastanku na kojem su bili ministar finansija Srbije Siniša Mali i predstavnici privrede iz tih sektora, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je ukazao na neophodnost što bržeg sprovodjenja mera da bi se privreda oporavila i nastavila poslovanje, saopštila je PKS.

Kriterijume za kredite su nadležnim ministarstvima predložili predstavnici privrede preko PKS.

Predvidjeni su krediti do pet godina koji uključuju grejs period do dve godine i rok otplate do tri godine, kamatna stopa je jedan odsto godišnje, a odobravaju se i vraćaju u dinarima.

Maksimalan iznos kredita za preduzetnike i mikro pravna lica je 20 miliona dinara, što je udvostručen iznos, za mala preduzeća do 80 miliona dinara, a za srednje firme do 180 miliona dinara.

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici dostavljaju različita sredstva obezbedjenja.

Na sastanku je dogovoreno da predstavnici sektorskih udruženja PKS, privrednici, predstavnici Fonda za razvoj, ministarstava finansija, turizma i privrede utvrde precizne kriterijume za podnošenje zahteva za taj vid podrške.

Na sastanku u PKS su bili predstavnici ministarstva, udruženja turističkih agencija, hotelijera, organizatora dogadjaja i prevoznika putnika.

(Beta)

