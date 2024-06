PKS: Prvi regionalni Karavan ženskog preduzetništva u Crnoj Gori od septembra

Privredna komora Srbije (PKS) organizovaće u septembru ove godine prvi regionalni „Karavan ženskog preduzetništva“ u Crnoj Gori, a u okviru projekta „Karavan ženskog preduzetništva – na kafi sa preduzetnicama“, a u planu je i formiranje regionalnog Saveta poslovnih žena, najavila je danas direktorka Sektora za preduzetništvo PKS Branislava Simanić.

„Smatramo da je to region koji treba povezati i da je za naše poslovne žene, pre svega, jako dobro da kada krenu da posluju van Srbije, da to bude u regionu, a ne neka druga država, jer je blizak jezik, manji su troškovi i kulturološki je sve jako blisko“, navela je Simanić u PKS.

Istakla je da je povezivanje u regionu bitno, da je PKS zbog toga prihvatila poziv iz Crne Gore, dodajući da će se „Karavan“ nastaviti i po Srbiji i da je već u najavi gostovanje u Aleksandrovcu.

Podsetila je da je PKS pre nekoliko meseci pokrenula projekat „Karavan ženskog predutništva“ koji realizuju po lokalnim samoupravama na teritoriji Srbije i dodala da su do sada bili u Novom Sadu, Kruševcu, Rumi, Užicu, Smederevskoj palanci, Gornjem Milanovcu i drugim opštinama.

„Naš glavni cilj je, pre svega, da razgovaramo na terenu sa našim preduzetnicama, da ih saslušamo, da čujemo koji su to problemi sa kojima se one susreću, ali i da im predstavimo šta su njihove mogućnosti, šta je to što radi država, Ministarstvo privrede, pokrajine i sve ono što radi PKS“, rekla je Simanić.

Objasnila je da su ti događaji značajni za samoumrežavanje preduzetnica, jer razmenjuju svoje poslovne kontakte i dobijaju informacije važne za dalje poslovanje.

Pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović Jovanović potvrdila je opredeljenje Ministarstva da će u narednom periodu pružati podršku ženskom preduzetništvu.

„Važnost ženskog preduzetništva ministarstvo je prepoznalo pre dosta godina i podrška ovom tipu preduzetništva predviđena je prvo strategijama i akcionim planovima, a o od 2022. imamo i konkretne programe podrške za razvoj ženskog preduzetništva“, rekla je Obradović Jovanović.

Podsetila je da su Ministarstvo privrede i organizacija Ujedinjenih nacija koja se bavi pitanjem žena, prošle godine radili studiju o ženskom preduzetništvu – 10 godina posle, jer je prva polazna studija rađena pre 10 godina.

„Ono što je ohrabrujuće jeste da broj preduzetnica procentualno, u odnosu na ukupan broj preduzeća u Srbiji, raste i što je možda još važnije da u profilu ženskog preduzetništva imamo sve više žena koje se odlučuju da se bave biznisom, jer su prepoznale neku razvojnu mogućnost“, navela je ona.

Istakla je da je uočljivo da osim tradiocionalnih ženskih sektora ima sve više žena preduzetnica u onim oblastima koje imaju veću dodatu vrednost i to u delu profesionalnih usluga.

„Karakteristika koja prati žensko preduzetništvo i koja u neku ruku otežava ženama preduzetnicama da dalje razvijaju svoj biznis, jeste nedostatak poslovnih kontakata i umrežavanja i zato mislimo da je ovaj karavan jako važan, a Ministarstvo privrede je otvoreno da čuje sve vaše predloge i pruži podršku kako bi u narednom periodu još uspešnije mogle da razvijate svoje biznise“, rekla je ona.

Sektor preduzetništva PKS organizuje „Karavan ženskog preduzetništva – na kafi sa preduzetnicama“, sa ciljem da se podrže mali biznisi koje vode žene, kao i da se u direktnoj komunikaciji sa preduzetnicama razmotre izazovi u poslovanju i mogućnosti dodatne podrške.

U Srbiji posluje jedna trećina preduzetničkih radnji i firmi koje su u vlasništvu žena, a cilj je da se taj procenat značajno uveća, odnosno da se kroz ovaj projekat podstakne što veći broj dama da započnu sopstveni posao.

(Beta)

