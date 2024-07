PKS: Rudarstvo u opasnosti, struka da se uključi u dijalog

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da je rudarstvo u Srbiji u opasnosti, nakon učestalih paušalnih ocena u javnosti od strane pojedinaca i različitih organizacija civilnog društva u vezi sa mogućim rudarenjem litijuma, ističući kako je potrebno da se u dijalog o toj temi uključi i struka.

„PKS, kao asocijacija svih privrednih subjekata, privrednih društava i preduzetnika iz rudarskih i geoloških delatnosti, koje okupljaju 456 kompanija sa 30.647 zaposlenih, izražava zabrinutost povodom posledica koje prouzrokuju, kako je navedeno, kontinuirane, paušalne ocene u javnosti od strane pojedinaca i različitih organizacija civilnog društva, a u vezi sa potencijalnom eksploatacijom litijuma“, navedeno je u saopštenju Grupacije za rudarstvo Udruženja za energetiku i rudarstvo PKS.

U PKS smatraju da takve izjave izazivaju velike posledice na kompletnu delatnost rudarskog sektora i rudarstvu komplementarnih industrija, kao i na privredu Srbije.

„Selektivna i pogrešna tumačenja geoloških podataka i izvođenje tendencioznih zaključaka rezultata geoloških istraživanja resursa, u javnosti izaziva negativno raspoloženje prema pojedincima i firmama koje posluju u sektoru rudarstva“, piše u saopštenju.

Iz PKS su naveli da su „zbog takvih navoda i neutemeljenih ocena neodgovornih prekinuta gotovo sva geološka istraživanja strateških mineralnih resursa na svim aktivnim istražnim prostorima“.

„Domaće firme ostaju bez posla, a zaposleni koji su u proseku imali plate od oko 130.000 dinara – otpušteni. Zaustavljena su i i nova ulaganja i investicije, što direktno utiče i na privredu i privredni rast i doprinos rudarstva kao sektora bruto nacionalnom dohotku“, ukazali su iz PKS.

Istakli su da rudarstvo dominantno zapošljava specijaliste geološke i rudarske struke, ali i stručnjake brojnih drugih zanimanja.

Prema podacima PKS, samo u prvoj polovini ove godine ugašeno je 16 firmi iz oblasti rudarstva, dok je prošle godine ugašeno još 33 kompanija.

Podsećaju i da je rudarstvo baza za veliki broj privrednih grana, poput proizvodnje čelika, bakra, industrije cementa, gumarske i farmaceutske industrije, industrije boja i lakova, građevinske industrije, energetike, usluga.

„Upozoravamo da bi nastavak ove neutemeljene i neodgovorne kampanje mogao da dovede i do drastičnog usporavanja razvoja sektora rudarstva, pa i do njegovog gašenja. To bi imalo pogubne posledice na sistem obrazovanja stručnog kadra, privredni sistem zemlje, ali i egzistenciju stanovništva u rudarskim oblastima“, neveli su iz PKS.

Dodaju i da se u mestima gde su rudnici zatvoreni i gde je došlo do obustave rudarske aktivnosti usled različitih faktora, došlo do gašenja i drugih firmi, stručnih škola i migracije stanovništva.

Nasuprot tome, ukazano je, u područjima gde su otvoreni novi rudnici, gde je bilo investicija u rudarstvo, obrazovane su nove firme, upošljava se lokalno stanovništvo, unapređuje se lokalna i regionalna infrastruktura, oživeli su čitavi regioni.

„Zato, tražimo uspostavljanje dijaloga unutar rudarske struke, sistemskim pristupom zasnovanom na znanju i uvažavanju argumenata i činjenica potvrđenih od relevantnih, strukovnih i naučnih organizacija“, naveli su iz PKS i dodali da su mnogobrojni primeri održivog rudarstva, uz primenu najbolje dostupnih tehnologija i poštovanje standarda i normi zaštite životne sredine i bezbednosti ljudi.

Podsećaju i da je Srbija potpisnica UN globalnog dogovra o klimi, da je usvojila ključna strateška dokumenta koja će omogućiti dekarbonizaciju ne samo energetike, već ukupne industrije Srbije uključujući i rudarstvo.

„Upravo sektor rudarstva je identifikovan kao ključni sektor koji bi u budućnosti, u narednih 20-30 godina, u kome bi svoje mesto našli zaposleni iz energetskog sektora koji bi bili pogođeni sukcesivnim napuštanjem eksploatacije i korišćenja fosilnih goriva“, navodi se u saopštenju Grupacije za rudarstvo Udruženja za energetiku i rudarstvo PKS.

Grupaciju rudnika PKS čine sva privredna društva registrovana za delatnosti geoloških istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina, građevinskog i ukrasnog kamena, istraživanje resursa podzemnih voda i geotermalnog resursa.

Takođe u rad ove gruupacije ukljčene su i delatnosti koje pružaju usluge geološkim istražnim radovima i rudarskim radovima.

(Beta)

