PKS: Sporazum sa Britanijom šansa za autoindustriju, agrar

BEOGRAD – Sporazum Srbije o slobodnoj trgovini sa Velikom Britanijom koji je stupio na snagu, praktično je isti kao i sporazum koji imamo sa Evropskom unijom i omogućava slobodnu trgovinu za veliku većinu proizvoda, izjavio je direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović.

U izjavi za Tanjug, on je naveo da ono što je u ovom sporazumu specifično u odnosu na onaj sa EU, jeste da su sa Velikom Britanijom definisane kvote za izvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda.

Usklađene su i carinske tarife i nomenklatura, o čemu zainteresovani privrednici mogu da se informišu putem linkova koje je Privredna komora objavila čim je sporazum stupio na snagu.

Vesović dodaje da je Srbija od januara ove godine imala zastoj u primeni slobodne trgovine sa Velikom Britanijom zbog uvedenih carina koje su unekoliko opteretile, pre svega izvoznike za britansko tržište ali i uvoznike iz te zemlje.

I pored toga, podaci za prva tri meseca pokazuju da je pad ukupne spoljnotrgovinske razmene bio mali a izvoz iz Srbije je, i u uslovima opterećenim carinama, porastao, i to za osam procenata.

„To je dokaz da su proizvodi koji odlaze iz Srbije u Veliku Britaniju pre svega konkurentni, visokog kvaliteta, pa su mogli da sačuvaju svoju tržišnu poziciju“, ocenjuje Vesović.

Dodaje da svi proizvodi, prvenstveno poljoprivredni, ipak nisu prošli tako dobro ali kao veoma pozitivno navodi to što veliki deo srpskih kompanija nije izgubio ni mnogo vremena, ni klijente, a to daje osnov za verovanje da će šansa koju sporazum sa Velikom Britanijom daje, biti iskorišćena.

Objašnjavajući zašto je britansko tržište važno, on kaže da je reč o jednom od najrazvijenijih tržišta, koje je veoma zahtevno, kvalitetno, visoko platežno.

Zanimljivo je da sa jednim takvim tržistem Srbija ima suficit u trgovinskoj razmeni a on je prema Vešovićevim rečima posledica investicija.

„Radi se pre svega o automobilskoj industriji, jer najveći deo izvoza predstavljaju auto-delovi, odnosno provodnici za automobilsku industriju, gume. Slede poljoprivredni proizvodi, gde su na prvom mestu maline“, navodi Vesović.

Ukazuje i na još jedan razlog, a to je da je Srbija u izvozu usluga ostvarila još bolje rezultate nego u razmeni roba.

„Za nas je to veoma važno, s obzirom da je ovo izuzetno konkurentan sektor i da je Velika Britanija poznata kao veliki uvoznik i izvoznik usluga. Počev od IT, do usluga iz finansijskog sektora i ona je u ovoj oblasti svojevrsna odskočna daska i za globalno tržište“, objašnjava sagovornik Tanjuga.

Vesović ističe da stupanjem na snagu sporazuma naši privrednici mogu da na britanskom tržištu izađu sa još konkurentnijim cenama, ali i da je srpsko tržište otvoreno za britanske kompanije i britanske investicije koje su u prošloj, kriznoj godini iznosile više od 100 miliona evra.

Na pitanje koliko ovaj sporazum može da znači malinarima i poljoprivrednicima uopšte, on navodi da su poljoprivredni proizvodi ove godine izuzetno dobro kotirani na berzama, možda i najbolje u zadnjih desetak godina.

To je, kaže, dobar signal za srpsku ekonomiju jer je očigledno da su zemlje EU, pa i Velika Britanija, počele da prave veće zalihe proizvoda.

Zbog iskustva iz prošlogodišnje krize, veća je potražnja za hranom, što bi trebalo da bude dobra vest za našu poljoprivredu, a kako ističe sagovornik Tanjugam očekuje se da će i Velika Britanija biti veliki budući kupac poljoprivrednih proizvoda“.

(Tanjug)

