PKS: Srbija je regionalni centar za američke IT kompanije

BEOGRAD – Srbija je tehnološki hab regiona Zapadnog Balkana (ZB), regionalni centar za američke IT kompanije i lider u razvoju softvera, veštačke inteligencije i pametnih IT rešenja koja se primenjuju u različitim sektorima od finansija i energetike do zdravstva i obrazovanja, rečeno je na prvoj virtuelnoj konferenciji „Virtual Road Show“ o mogućnostima ulaganja SAD u srpsku i ekonomije ZB.

Iz Privredne komore Srbije navode da kompanije poput Majkosofta i En- Si-Ara (NCR) imaju pozitivna iskustva u Srbiji, što je najbolja preporuka novim američkim investitorima da ulažu u srpski IT sektor.

Kako je istaknuto na skupu, razmena usluga Srbije i SAD približava se milijardi dolara, dok brzorastući i veoma perspektivan srpski IT sektor, koji zapošljava više od 50.000 mladih stručnjaka, predstavlja odličnu bazu za razvoj autsorsing usluga i otvaranje razvojnih centara američkih, ali i drugih evropskih i svetskih kompanija.

„Nema bolje vesti za budućnost srpske i ekonomije celog regiona, od vesti o interesovanju više od stotinu američkih visokotehnoloških kompanija, prisutnih na današnjem onlajn događaju. To govori o mogućnosti saradnje sa našim IKT sektorom i potencijalima Srbije kao novog evropskog haba u kome investitori iz sveta ne otvaraju samo fabrike, već u njega sele i svoje razvojne centre, rekao je Nenad Đurđević, savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević na otvaranju konferencije.

Dodao je da su priznati stručnjaci, vrhunska softverska rešenja i proizvodi, podsticaji za ulaganje istraživanje, razvoj i inovacije, samo deo velikog paketa koji je Srbija predstavila i koji su naš ulog za nova poslovna partnerstva i u Srbiji, na otvorenom Balkanu i na velikom američkom tehnološkom tržištu.

„Odnos SAD i Srbije jači je nego što je bio godinama unazad i stalno se poboljšava a posebno sam ponosan na našu saradnju u IT sektoru. Srbija je regionalni lider Zapadnog Balkana u digitalnoj transformaciji“, izjavio je ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri.

Dodao je da su ulaganja Srbije u visoko obrazovanje učinila da mlada, motivisana i visokoobrazovana radna snaga postane okosnica srpske transformacije u oblasti digitalne tehnologije.

“Trgovinski odnosi SAD i Srbije su raznoliki, šire se, razvijaju i pružaju višestruke koristi kako za Zapadni Balkan tako i za region Evrope. Tehnološki sektor u Srbiji je dinamičan i raste a američka tehnologija je u najboljoj poziciji da pomogne Srbiji da izgradi svoj digitalni eko-sistem”, istakao je zamenik pomoćnika američkog ministra trgovine za Evropu i Evroaziju Dejvid De Falko.

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić je naveo da je ova konferencija prva u nizu planiranih promotivnih aktivnosti kojima se prikazuju kreativni potencijali, inovativnost i dostignuća naše IKT industrije na američkom tržištu.

„Činjenica da američke kompanije u sve većem broju prepoznaju potencijale srpske IKT industrije, uz rekordan rast izvoza naših usluga u SAD, dovoljno govori o tome da je Srbija prepoznata kao ekonomski lider koji predvodi region ka boljoj budućnosti“, rekao je on.

Na virtuelnom događaju na kome je učestvovalo više od 100 predstavnika američkih kompanija, poslovnih asocijacija i državnih institucija, predstavnici Majkrosofta Srbija, Vlade Srbije, Ministarstva trgovine SAD, Trgovinskog odeljenja Ambasade SAD u Srbiji i Razvojne agencije Srbije, istaknuto je da se Srbija nalazi na 53. mestu među 131 ekonomijom obuhvaćenom Globalnim indeksom inovacija (GII), koji rangira svetske ekonomije prema njihovim inovacionim kapacitetima.

Takođe, prema istraživanju Akademije za digitalizaciju Estonije, Srbija je zauzela 14. mesto među 144 zemlje po razvoju informacione bezbednosti, borbi protiv visokotehnološkog kriminala i zaštiti podataka.

Fokus Srbije je na digitalnoj transformaciji, inovacijama i razvoju kreativnih industrija, što predstavlja odskočnu dasku za jačanje saradnje sa američkim kompanijama, saglasili su se učesnici skupa.

SAD su 20. spoljnotrgovnski partner Srbije. Ukupna razmena dve zemlje za osam meseci ove godine je iznosila 590 miliona američkih dolara, što je za 12 odsto više u odnosu na isti period 2020. dok je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 88 odsto.

Prvi „Virtual Road Show“ organizovali su Trgovinsko odeljenje ambasade SAD u Beogradu i Privredna komora Srbije uz podršku ambasade Srbije u SAD i Ambasade SAD u Beogradu.

