PKS: Uredba o ograničenju izvoza bila bi dobra za stocarstvo

BEOGRAD – U Srbiji ima dovoljno hrane za životinje, stabilna je proizvodnja mesa i mleka, a moguća Uredba o ograničenjima izvoza žitarica bi zaštitila domaću proizvodnju osnovnih životnih namirnica, a indirektno i mesa i mleka, izjavi je danas Tanjug danas sekretar Udruženja za stočarstvo PKS Nenad Budimović.

On je istakao da ima dovoljno hrane za životinje u Srbiji, stabilna je proizvodnja, proizvođači su na vreme obezbedili sirovine i imamo dobru i stabilnu proizvodnju i mesa i mleka.

Budimović smaztra da bi Uredba vlade dala rezultate jer bi smo zaštiti sopstvenu proizvodnju osnovnih životnih namirnica, a indirektno i mesa i mleka.

„Dobra bi to bila mera, da bi radili bilanse šta nam je sve to potrebno do kraja godine, i u pogledu energenata i količina koje su potrebne za ishranu životinja“, rekao je on.

Kako je ocenio, stočni fond u Srbiji je u lošoj situaciji, ali ne toliko da ne možemo da proizvedemo dovoljno za sopstvene potrebe i neki blagi plasman tržišnih viškova u zemlje okruženja.

„Nedostaje nam nekih 10 posto od potreba svinjskog mesa, što se realizuje putem uvoza i uglavnom ide u preradu“, rekao je on.

Dodao je da je proizvodnja stabilna, nema nestašića, a da cene prate rast cena enegenata i kukuruza na berzi, i na to ne može da se utiče.

„Imamo u manjoj meri uzvoz stočne hrane. Imamo stabilnu industriju hrane za životinje, prepoznatu i u okruženju i u Evropi, pogotovo za kućne ljubimce. Što se tiče hrane za životinje, imamo dovoljne kapaciteta i nismo zavisni od uvoza“, rekao je on.

Kaže da je izvoz dela hrane za životinje ka Rusiji sada pod znakom pitanja zbog transporta.

Budimović navodi da sektorske analize PKS pokazuju da je stabilna proizvodnja.

„Poenta je sada zadržati takav status. Da ne dođe do smanjenje proizvodnje, odnosno poačane potrebe“, rekao je on.

Srbija, istakao je, proizvodi oko 1,5 milijardi litara mleka, 300.000 tona svinjskog, 80.000 tona junećeg, 100.000 tona pilećeg mesa, što je za sada dovoljno za naše potrebe.

On moguću zabranu izvoza vidi i kao jednu vrsta pomoći stočarima, a smatra da bi za male proizvođače koji hranu za životinje nabavljaju lokalno, često od komšija, najznačajnije bilo kada bi se cene te robe usaglasile sa berzanskim.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.