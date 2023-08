PKS: Veliki interes za srpske gejmerske kompanije na sajmu u Kelnu

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da je devet gejmerskih kompanija iz Srbije, koje prvi put organizovano učestvuju na najvećem svetskom gejming sajmu u Kelnu GAMESCOM, privuko veliku pažnju međunarodne poslovne javnosti i posetilaca, te da se očekuje da srpska gejmerska industrija ove godine ostvari rast od 10 odsto.

Kompanije su na sajmu nastupile u organizaciji Asocijacije industrije video igara Srbije (SGA) i uz podršku PKS i Evropske banke za obnovu i razvoj, navedeno je u saopštenju.

Pod sloganom „THE NEW FRONTIER OF EUROPEAN GAME DEV“, na nacionalnom štandu Srbije, u biznis zoni sajma, pored Asocijacije gejmera, nastupaju: Two Desperados, Art Bully, GameBiz Consulting, Spring Onion Studio, Digital Asset Tailors, Onyx Studio, Fortuna Esports, kao i nezavisni studiji Shosha Games i Phobos.

U pitanju su firme koje ne proizvode samo igre, već se bave e-sportom, produciraju trejlere, animacije, karaktere i grafičke elemente za domaće i strane klijente, bave se konsultantskim radom u poljima marketinga, monetizacije i poslovnog razvoja u domenu gejminga.

Za srpske gejming kompanije i domaće igre zainteresovani su izdavači, investitori, mediji i gejmeri koji su u redu čekali da probaju igre.

Za samo dva dana na štandu je održano više od 60 unapred ugovorenih sastanaka.

Direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović naveo je da je gejmerska industrija specifična jer spaja tehnologiju i kreativnu industriju, angažujući umetnike, dizajnere, producente, proizvođače muzike i zvuka, a pre svega, programere.

Podsetio je i da srpska gejmerska industrija na godišnjem nivou prihoduje više od 150 miliona evra, a rast od 10 odsto očekuje se i ove godine.

„Sposobni smo za najkompleksnije i najkomercijalnije projekte, očekuje se da srpske kompanije ove godine samostalno proizvedu takozvani blokbaster u video igrama. Zajednički nastup na sajmu video igara predstavlja iskorak u izlasku na globalno tržište i pokazuje da Srbija može da ponudi konkurentna tehnološka, ali i kreativna rešenja“, naglasio je Vesović.

Predsednica Upravnog odbora SGA Marija Ilić istakla je da nastup u Kelnu pokazuje ogroman napredak koji je ostvarila domaća gejming industrija.

„Naše igre, usluge i zaposleni u industriji na globalno tržište plasiraju konkurentne digitalne proizvode koje konzumira preko 100 miliona igrača u svetu. Sa druge strane, ovo je tek početak naših planova. Na licu mesta smo videli kako to rade druge velike industrije u Evropi i sada smo sigurni da idemo u pravom smeru“, objasnila Ilić.

Izvšna menadžerka Asocijacije industrije video igara Srbije Kristina Janković Obućina navela je da u Kelnu nastupaju zrele kompanije, nezavisni timovi i pružaoci usluga, što je presek svega što srpska gejming industrija može da ponudi.

„Prvi organizovani nastup u Kelnu je veliki uspeh naše industrije i nadamo se da ćemo uspeti da se predstavimo što većem broju izdavača, investitora, drugih svetskih gejming industrija. Fokus je na afirmaciji vrhunskih domaćih talenata, originalnih igara koje nastaju u Srbiji, kao i kvalitetnih servisa koji mogu biti zanimljivi globlanim igračima“, ukazala je Obućina.

Predstavnica marketing tima kompanije Two Desperados Tamara Milovanović, poznate po igricama Woka Woka, Viola`s Quest i NoNo Crossing, ukazala je da je sajam „žarište gejm dev scene, gde imamo priliku da se upoznamo i popričamo sa ljudima koji razvijaju najrazličitije igre iz najrazličitijih žanrova“.

„Za srpsku gejming scenu važno je da se postavi na svetsku mapu gejminga“, navela je Milovanović.

Osnivač gejming studija iz Beograda Shosha Games Nikola Šoškić, koji pravi igru Water, Me and You, kazao je da cilj nastupa te komapnije na sajmu, pre svega, da nađu izdavača.

„Potreban nam je neko ko želi da radi sa nama zato što misli da je igrica dobra, a ne samo da bi zaradio novac, jer dobar izdavač je ne samo spona između gejm divelopera i potrošača, nego omogućuje da se igra dobro proda i da diveloper ostane na tržištu, da napravi još igara“, rekao je Šoškić.

Prema njegovim rečima, nastup u Kelnu je veoma koristan jer prvi put nastupaju na tako velikom sajmu i upoznali su veliki broj ljudi iz gejming industrije iz Amerike, Japana.

„Verujem da srpska gejming industrija ovim nastupom pravi prvi veliki korak ka investicijama iz celog sveta“, dodao je on.

Ove godine očekuje se više od 300.000 posetilaca, što Gamescom čini najvećim gejming sajmom na svetu.

Pored Srbije, u biznis zoni sajma nacionalne štandove imaju još 32 države.

Učešće startapa Phobos na Gamescom-u podržao je i Naučno-tehnološki park Beograd, uz podršku Vlade Švajcarske kroz projekat „Tehnopark Srbija 2- Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova“, kao alumniste programa Raising Starts.

(Beta)

