PKS: Veštačka inteligencija u sektoru turizma velika pomoć kompanijama

Primena IT rešenja na bazi veštačke inteligencije u sektoru turizma velika je pomoć kompanijama da unaprede proizvode i usluge, da kupcima ponude pravovremene informacije i dobra rešenja, ali i sve kvalitetniji izbor destinacije i odmor, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

„Kompanije iz Srbije ne samo da idu u korak s primenom inovativnih rešenja u odnosu na kolege u inostranstvu, već na neki način i prednjače“, istaknuto je na panel-diskusiji „Upotreba veštačke inteligencije u turizmu“, koju su organizovali PKS i Centar za digitalnu transformaciju u okviru 46. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu, saopštila je PKS.

Predstavile su se i četiri startap kompanije sa inovativnim tehnološkim rešenjima za turistički sektor, a Mojo AI – MAIIA Concierge – AI aplikacijom koja automatizuje i personalizuje usluge u turizmu i hotelijerstvu, omogućavajući personalizovanu podršku gostima.

Firma Otasync poseduje softver za optimizaciju upravljanja hotelskim kapacitetima i automatizaciju rezervacija, Jugostitelj je digitalna platforma koja povezuje ugostiteljske objekte sa kvalifikovanim kadrovima i olakšava zapošljavanje u sektoru HORECA, a Easy Scan poseduje tehnološka rešenja za brže i efikasnije procedure check-in/check-out u hotelima i apartmanima.

Direktor Centra PKS za digitalnu transformaciju Predrag Nikolić je rekao da je cilj da se dodatno osnaži i unapredi komunikacija turizma i ugostiteljstva sa IT kompanijama i njihovim rešenjima.

„Tu smo da osnažimo njihov dijalog radi kreiranja novih proizvoda i poboljšanja kapaciteta kompanija u turizmu“, rekao je Nikolić.

Podsetio je da je Komora još pre sedam godina pokrenula intenzivnu komunikaciju s turističkim sektorom i približavanje procesima digitalne transformacije.

„Danas smo tu da demistifikujemo upotrebu veštačke inteligencije u sektoru turizma i ugostiteljstva, predstavljajući četiri odlična rešenja i njihovu primenu u sektoru turizma“, rekao je Nikolić.

Pomoćnica ministra turizma Dunja Đenić, zadužena za sektor turističke inspekcije, navela je da će digitalizacija i primena rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, ne samo unaprediti kvalitet usluga, već će pojednostaviti procedure i skratiti vreme čekanja gostiju na odgovora na upite.

„To se već vidi u primeni u hotelijerstvu i turističkim agencijama: kada šaljemo upite za aranžmane i smeštajne kapacitete dobijamo brzo povratnu informaciju, vrlo lako rezervišemo smeštaj, ali moramo voditi računa da ne ostavljamo naše lične podatke na neproverenim stranicama ili bilo kakvim adresama“, rekla je ona.

Direktor strategije Centra za digitalnu transformaciju Tihomir Opačić je rekao da se procenjuje da tržište usluga veštačke inteligencije u domenu turizma na svetskom nivou vredi više od 80 milijardi dolara, a u naredne dve-tri godine se očekuje da će to biti 400 milijardi dolara.

To znači, kako je rekao, da će rešenja koja se trenutno kreću, uglavnom u domenu automatizacije pojedinih procesa evoluirati do te mere da će na neki način poremetiti tržište rada u sektoru turizma.

Prema Opačićevim rečima, to će značiti da će veštačka inteligencija sve više zamenjivati određene vrste poslova u domenu turizma i u narednom periodu će biti jednako dobra ili čak i bolja u tim ulogama od ljudi.

„To nikako ne treba uzeti sa strahom, jer kao što znamo zapravo svaka industrijska revolucija odnosi neke poslove, ali isto tako i donosi neke nove“, naglasio je on.

Kada je reč o konkretnim koristima za turiste od rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, Opačić je ocenio da će ona doneti povećanu personalizaciju usluga.

„Ide se ka tome da se svakom gostu ugodi što je više moguće, a to će biti ostvareno tako što će u narednom periodu brojne velike kompanije, a za njima i male da dele podatke o gostima, što će stvoriti jedan kontekst kako se to inače zove u terminologiji veštačke inteligencije“, rekao je on.

To znači, objasnio je on, da će u budućnosti, kada neki chatbot bude odgovarao na pitanja gosta, imati jasnu sliku gde je gost do sada putovao i šta voli da bi na najbolji način pomogao i učinio boravak ili put što prijatnijim.

