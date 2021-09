PKS: Za digitalnu transformaciju do 6.000 evra pomoći

BEOGRAD – Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS) je u saradnji sa Ministarstvom privrede uputio javni poziv kompanijama za učešće u novom Programu podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća, saopšteno je iz PKS.

Preko ovog centra preduzeća mogu da dobiju bespovratnu pomoć Ministarstva privrede do 6.000 evra a pravo da učestvuju imaju sve firme sa pet do 249 zaposlenih pod uslovom da su u Agenciji za privredne registre registrovane do 1. januara prošle godine i da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Uslov je i da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da su izmirile sve obaveze kada je reč o porezima i doprinosima.

Iz PKS ističu da će mala, mikro i srednja preduzeća na ovaj način imati priliku da uz pomoć sertifikovanih konsultanata unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata.

„ Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brzi rast, konkurentsku prednost i osvajanje novih tržišta“, naglasio je direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS Predrag Nikolić.

Učesnici u konsultantskom programu dobijaju besplatnu izradu ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i analizu domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti, i rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da pošto kompanija investira u svoju digitalnu transformaciju, bespovratnom subvencijim joj se refundira 50 odsto iznosa, a maksimalno 6.000 evra, u slučaju investicije ukupno vredne 12.000 evra.

Tako recimo, kompanija spremna da investira 4.500 evra, može da računa na bespovratnu subvenciju u istom iznosu, kroz povrat polovine od ukupno uloženih 9.000 evra.

Javni poziv je raspisan u skladu sa Strategijom industrijske politike Srbije od 2021. do 2030. godine.

Privredna komora Srbije je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i njenog Projekta za razvoj privatnog sektora, 2018. godine osnovala Centar za digitalnu transformaciju u čijim programima je do sada učestvovalo više od 1.300 kompanija.

(Tanjug)

