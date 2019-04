Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević danas je izjavio je da za školsku 2019/2020 godinu planirano oko 50 specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama u Srbiji.

On je obraćajući se budućim gimnazijalcima na predstavljanju specijalizovanih IT odeljenja u Osmoj beogradskoj gimnaziji podsetio da je u školskoj 2018/2019 godini bilo 36 odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Povećavanjem broja IT odeljenja i povećavanjem kvota za studente koji će studirati IT na fakultetima, kako je ocenio, izgradjuje se, izmedju ostalog, novo savremeno tehnološko društvo, koje će biti zasnovano na znanju.

„To je šansa i da razvoj IT sektora u Srbiji zadrži pametne mlade ljude u zemlji“, rekao je Šarčević.

Savetnica ministra prosvete za digitalizaciju Biljana Marić rekla je da mogućnost da polažu prijemni za IT odeljenja imaju svi učenici osmog razreda.

„Prijave će biti od 13. do 17. maja od 9 do 15 časova, kada je reč o Beogradu, u svih sedam gimnazija koje su školske 2018/2019 imale IT odeljenja. Učenici će prijemni polagati u Zemunskoj gimnaziji i Prvoj beogradskoj gimnaziji u nedelju, 2. juna“, rekla je ona.

Objasnila je da će na prijemnom biti 12 zadataka srednjeg i naprednog nivoa i da svaki zadatak nosi 20 poena.

Direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Djurdjević, istakao je da će do kraja školske godine, zahvaljujući kompanijama članicama te neprofitne organizacije, svaki učenik IT odeljenja u Srbiji imati priliku da upozna jednog profesionalca iz sveta u koji ulaze.



„Privreda podržava ovaj model obrazovanja. Do sada smo obišli preko 20 gradova u kojima su gimnazije sa oformljenim IT odeljenjima i videli da su nastavnici ključna karika ovog programa – oni su motivisani i zainteresovani da kroz osavremenjene programe svojim učenicima prenesu znanja važna za poslove budućnosti“, rekao je Djurdjević.



Sledeće školske godine svaki učenik u IT odeljenjima iz cele Srbije imaće priliku da upozna svoju buduću profesiju i, provodeći jedan dan u nekoj od IT kompanija članica Inicijative „Digitalna Srbija“, bolje razume kako izgleda raditi u okruženju sa najsavremenijim poslovima, u kome se svakodnevno kreiraju digitalni proizvodi na svetskom nivou.

Kratko predavanje zainteresovanim učenicima održao je Nikola Kudus, softver arhitekta iz novosadske kompanije 3Lateral, članice „Digitalne Srbije“, koja je prva na svetu razvila tehnologiju za kompletnu digitalizaciju ljudskog lika.

Učenici koji su pohađali gimnazijska IT odeljenja svoje znanje su već iskazivali na konkursima telekomunikacionih kompanija, naročito kada je reč o veb-dizajnu i kreiranju aplikacija za mobilne telefone.

