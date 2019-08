Planovi za uvođenje najdužeg komercijalnog putničkog leta

SIDNEJ – Najduži komercijalni putnički let na svetu trenutno je onaj Singapur erlajnsa kojim se od aerodroma Njuark u Njujorku do Singapura stiže za oko 18 sati i 45 minuta, a australijski avioprevoznik Kvantas planira da uvede i direktnu putničku liniju koja bi bila prva čiji bi let trajao duže od 19 sati, prenosi portal Seebiz.

Ipak, pre nego što ukrcaju prve putnike na ovako dug let, u Kvantasu su odlučili ispitati kako će tako dugo putovanje uticati na zdravlje i dobrobit njihovih putnika.

Tako su osmislili test i organizovaće tri probna leta aviona Boing 787-9 Drimlajner od Njujorka i Londona do Sidneja prevoziti svoje zaposlene.

Pritom će im naučnici sa Univerziteta Monaš u Melbournu meriti moždane talase, beležiti podatke o njihovoj budnosti, a meriće im i nivo melatonina, hormona odgovornog za regulisanje ciklusa spavanja, pre, tokom i nakon leta.

Na tri ovakva eksperimentalna leta, planirana za oktobar, novembar i decembar, biće smešteno po 40 putnika koji će poslužiti kao ispitanici u ovoj studiji.

Ako se pokaže da ovakav način putovanja nema značajan uticaj na zdravlje, Kvantas planira da u redovno poslovanje do 2022. ili 2023. godine uvede nekoliko linija s neprekidnim letovima dužim od 19.00 sati.

Primarno će to biti linije koje će povezivati Njujork i London sa Sidnejem, Melburnom i Brisbejnom.

Direktni letovi na ovako dugim relacijama biće skuplji od onih sa presedanjem u Dubaiju ili Singapuru, tako da će primarno biti namenjeni poslovnim ljudima koji su spremni da plate više kako ne bi izgubili dodatno vreme čekajuci na sledeći let.

Naučnu studiju o uticaju 19-satnog putovanja na ljude sufinansira i australijska vlada.

(Tanjug)