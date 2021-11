Počela gradnja kanalizacione infrastrukture i u Kniću

KNIĆ – U Kniću su danas počeli radovi na izgradnji kanalizacione i putne infrastrukture u okviru projekta „Čista Srbija“, u prisustvu ministra građevinarstva Tomislava Momirović koji je istakao da se nastavljaju velike investicije u ekološke projekte u Srbiji.

Opština Knić dobiće najsavremeniji sistem za prečišćavanje otpadnih voda i više od 30 kilometara kanalizacione infrastrukture.

U okviru ovog projekta biće napravljen i sistema za prečišćavanje otpadnih voda, čime će biti očuvano Gružansko jezero i stvoreni uslovi da građani Kragujevca koji se vodom snabdevaju sa ovog jezera imaju čistu i zdravu vodu.

„Opština Knić koja u svom okruženju ima jedno od najlepših jezera u Srbiji nema u svojij okolini ni jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Zamislite koliko će ovo podići potencijale cele opštine. Ovo su realne investicije u ekološke projekte i što će realno doprineti boljem kvakitetu života ljudi“, naveo je Momirović.

Dodao je da se svakog dana ide u drugu opštinu i pokreću takvi projekti prvi put posle 50 godina.

„A, to kao da ostaje neprimećeno. Imamo pedesetak zgubidana u Beogradu koji idu i protestuju protiv ne znam čega, zalažu se za neke apstraktne stvari, a mi ulažemo stotine miliona evra kako bi našu prirodu sutra ostavili čistom. Mi moramo da sprovedemo ove projekte u 80 odsto opština u našoj zemlji u narednih četiri do pet godina i to nije politička priča“, naveo je Momirović.

Moramo da podržimo našu ekonomiju, ali i da očistimo naše planine i reke, naglasio je ministar.

Kako je rekao, Beograd nema sistem za prečišćavanje otpadnih voda, kao ni 99 odsto naše zemlje.

„Nije to od juče, ali kroz ove projekte mi menjamo tu situaciju i ovo je tek početak“, rekao je Momirović.

Kako je najavljeno, u opštini Knić će u narednom periodu biti urađeno 35 kilometara kanalizacione mreže, kao i asfalt u širini od dva i po metra.

Projekat „Čista Srbija“ se sprovodi u saradnji sa kineskim partnerima u 14 gradova i opština Srbije.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakao je ovom prilikom da se uveliko radi na pripremi projekta za izgradnju Severne obilaznice i Gružanskog koridora koji bi trebalo da počne da se radi najkasnije na jesen sledeće godine.

Momirović je povodom Dana opštine Knić dobio priznanje zaslužnog građanina ove opštine.

(Tanjug)

