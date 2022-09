Počela rekonstrukcija pruge Titel – Orlovat

TITEL – Rekonstrukcija 24 kilometara pruge Titel-Orlovat započela je juče i trajaće 200 dana, saopšteno je iz Infrastrukture železnice Srbije.

Ta pruga je deonica pruge Novi Sad – Rasputnica Sajlovo – Rimski Šančevi – Orlovat.

„Rekonstrukcijom pruge Titel – Orlovat obuhvaćeni su radovi na gornjem stroju pruge, a predviđeno je da traju 200 dana“, navodi Infrastruktura.

Predviđena je zamena šina i pragova, kao i posipanje novog tucanika. „Za izvođenje radova pripremljen je potreban materijal, kao što su šine, tucanik, zatim drveni i betonski pragovi, kao i ostali kolosečni pribor neophodan za rekonstrukciju pruge“, navodi se u saopštenju.

U okviru radova biće obnovljeno i 14 putnih prelaza, od kojih je jedan u Perlezu automatski.

„Infrastruktura železnice Srbije“ navodi da iz sopstvenih sredstava finansira izvođenje radova na deonici između Titela i Orlovata.

Do 30. septembra predviđeno je da se radovi izvode u trajanju od šest časova, i to u periodu od sedam do 13 sati svakog dana.

„Reč je o pripremnim radovima, koji su neophodno kako bi izvođači započeli rekonstrukciju pruge“, navodi Infrastruktura.

Najavljuju da će od 1. oktobra radovi biti izvođeni vremenu od sedam do 17 sati sve do okončanja posla.

„U periodu kada ne bude radova, odvijaće se teretni saobraćaj na deonici od Novog Sada do Orlovata i dalje prema Pančevu, odnosno Zrenjaninu, kao alternativnim železničkim pravcima u uslovima gradnje pruge za velike brzine od Novog Sada do Subotice“, navodi se u saopštenju.

Kako bi se zadovoljile potrebe privrede predviđeno je da se radovi privremeno prekidaju na 2-3 dana.

„Na ovom železničkom pravcu ne odvija se saobraćaj putničkih vozova“, ističe se iz Infrastruktura.

Kada radovi budu okončani nosivost po osovini pruge iznosiće 22,5 tona, što će privredi ovog regiona omogućiti najkvalitetniji i najefikasniji transport robe.

Rekonstrukcija ove deonice je deo obnove alternativnog železničkog pravca Pančevo – Orlovat – Novi Sad, sa železničkom deonicom Orlovat – Zrenjanin.

Rekonstrukciju će izvoditi novosadski ZGOP, a poslednji put radovi na ovoj deonici izvođeni su pre više od pola veka.

(Tanjug)

