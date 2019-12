Počele prve isplate uvećanih zarada, plate veće od 8 do 15 %

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali rekao je da su počele prve isplate uvećanih zarada u javnom sektoru, a da su plate povećane u rasponu od 8 do 15 odsto.

Uvećanje se odnosi na novembarsku platu, koja se isplaćuje u decembru.

Najveće povećanje plata od 15 odsto dobile su medicinske sestre, zatim slede doktori sa 10 odsto povećanja, a toliko su dobili i istraživači u naučno – istraživačkoj delatnosti i zaposleni u ustanovama kulture.

Zaposleni u visokoškolskim ustanovama i ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama, kao i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite dobili su povećanje od devet odsto, a zaposleni u državnoj upravi po 8 odsto povećanja plata.

Osnovna neto plata medicinske sestre, bez minulog rada, u oktobru 2019. godine iznosila je 42.819,00 dinara, dok u novembru iznosi 49.242,00 dinara, dok je osnovna plata doktora specijaliste u oktobru iznosila 87.518,00 dinara, a u novembru iznosi 96.269,00 dinara. Osnovna plata za kadar u ustanovama socijalne zaštite sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno za socijalnog radnika, psihologa, i voditelja slučaja u Centru za socijalni rad, u oktobru 2019. godine iznosila je 59.422,00 dinara, dok u novembru iznosi 64.770,00 dinara.

Osnovna neto plata, bez minulog rada, sa sedmim stepenom stručne spreme u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i predškolskim ustanovama, za vaspitača, učitelja i nastavnika, je povećana sa 54.216,00 dinara, koliko je iznosila u oktobru ove godine, na 59.095,00 dinara, koliko iznosi u mesecu novembru.

„U sektoru zdravstva medicinski tehničari u 2020. godini će imati prosečnu platu veću za 37,9 odsto, u odnosu na period pre fiskalne konsolidacije, odnosno 53,2 odsto veću u odnosu na 2015. godinu. U sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja zaposleni će u 2020. godini imati prosečnu platu veću za 29,7 odsto u odnosu na 2014. godinu, pre početka fiskalne konsolidacije, odnosno 44,1 odsto veću u odnosu na 2015. godinu“, rekao je ministar finansija.

Prosečna plata profesionalnog vojnika sa srednjom stručnom spremom u oktobru ove godine iznosila je 43.114,00 dinara, dok je u novembru iznosila 46.994,00 dinara, što je povećanje za 9 odsto.

„Zahvaljujući dobrim rezultatima stvorili smo fiskalni prostor koji koristimo tako što, između ostalog, povećavamo plate u javnom sektoru i na taj način podižemo životni standard građana Srbije“, rekao je Mali.

On je podsetio da je povećana i minimalna cena rada, tako da će ona od 1. januara biti veća za 3.000 dinara.

„Tako podstičemo i veće zarade u privatnom sektoru, gde takođe radi veliki broj građana Srbije. Samim tim, očekujemo da prosečna plata već u decembru bude oko 500 evra. To je obećanje koje smo dali i koje je možda nekima zvučalo nedostižno, ali koje ćemo uspeti da ispunimo“, istakao je ministar.

On je dodao da nije bilo lako 2014. godine, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo strukturne reforme.

„Nije bilo lako ni u ekonomskom a ni u političkom smislu, ali sada vidimo da je to bila dobra, prava i hrabra odluka. Ponosni smo na makroekonomske rezultate i na ubrzani razvoj naše ekonomije, i želimo da to osete i građani Srbije“, istakao je on.

Đao je da su svi makroekonomski pokazatelji u Srbiji dobri, da je rast BDP-a od 4,8 odsto u trećem kvartalu ove godine, nezaposlenost pala na 9,5 odsto, a nezaposlenost mladih smanjena sa 51,2 odsto, koliko je iznosila 2012. godine, na 26 odsto, koliko je iznosila u trećem kvartalu ove godine.

Ističe i da u poslednjih pet godina u Srbiji ima 400.000 novozaposlenih, tako da je Srbija na samom vrhu Evrope.

„Dobre rezultate nam potvrđuju i svetske finansijske institucije i rejting agencije, a upravo će sutra jedna rejting agencija objaviti reviziju našeg kreditnog rejtinga, te se nadamo i verujemo da ćemo dobiti dobre vesti“, naglasio je ministar.

Mali je istakao da nivo plata u 2020. godini zadržava učešće od 9,5 odsto BDP, na nivou opšte države, koliko će iznositi i na kraju 2019. godine.

