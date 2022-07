Počeli direktni letovi Peking-Beograd (FOTO/VIDEO)

Kineska aviokompanija Hainan Airlines uvela je direktne letove između Kine i Srbije. Prvi let obavljen je 16. jula od Pekinga do Beograda, što su pozdravili kineski i srpski zvaničnici, očekujući da će to dodatno unaprediti ekonomsku saradnju dve zemlje.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović procenila je da će uvodjenje direktnih letova izmedju Srbije i Kine imati veliki značaj za turizam.

„Direktna linija sa Kinom, Beograd-Peking, Beograd -Šangaj, za nas je od velikog značaja zato što je to jedan od glavnih preduslova za rast broja dolazaka turista sa bilo koje destinacije, a naročito kada je u pitanju Kina. Ja ću podsetiti da čak i kada smo imali rekordne brojeve noćenja, oni su dolazili vezanim letovima“, rekla je Labović.

Kineska avio-kompanija je dobila svoje tražene slotove na beogradskom aerodromu. Avioni će, kako je predvidjeno, saobraćati samo jednom nedeljno, zbog kovid-ograničenja u Kini i to iz Tjenđina (Tjencin), preko Pekinga, do Beograda.

Planirano je da let iz Pekinga za Beograd leti subotom rano ujutru.

To će značiti povratak Hainan Airlinesa u Srbiju posle četiri godine. Ta kompanija je počela da saobraća od Pekinga do Beograda preko Praga u septembru 2017. godine, ali su letovi obustavljeni krajem 2018.

„Prošle godine smo videli blagi oporavak kada je dolazak kineskih turista u pitanju jer i prošle godine su oni bili i dalje zatvoreni za putovanje van svoje zemlje, odnosno imali su prilično ograničenu mogućnost putovanja. Sa pandemijom mi smo se vratili na brojke od 2016. godine tako da smo imali negde oko 17.000 u dolascima Kineza i negde oko 40 hiljada u noćenjima. Važno je da napomenemo da vidimo taj pozitivan trend i da za prvih pet meseci ove godine imamo već nekih 75 hiljada noćenja kineskih turista, a rekordne 2019. godine smo imali oko 270 hiljada noćenja kineskih turista. I tada su nam oni bili u samom vrhu po broju noćenja inostranih turista“, objasnila je Labović.

Srpska avio-kompanija Er Srbija (Air Serbia) je potvrdila da je donela odluku o iznajmljivanju drugog aviona A330 kako bi započela nove operacije ka Aziji i Severnoj Americi, i planira od oktobra ove godine da leti za Kinu, do Pekinga ili Šangaja.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG)

(Beta)

