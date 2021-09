Počelo asfaltiranje auto-puta od Preljine do Pakovraća

ČAČAK – Asfaltiranje probne deonice u dužini od 500 metara prvi je signal da se približavamo kraju radova na deonici od Preljine do Pakovraća, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović tokom obilaska radova na deonici od Preljine do Pakovraća, u sklopu auto-puta „Miloš Veliki“.

“Zaista sam uzbuđen i srećan, ovo je Srbija kakvu želimo da vidimo. Poslednjih meseci svaki dan ovde radi preko 1.000 radnika. Ovo je 500 metara deonice probnog asfalta da vidimo kako će budući put izgledati. Građani Čačka će konačno odahnuti, jer sav tranzitni saobraćaj ka Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori neće ići kroz centar Čačka. Mi smo sve bliži tome da omogućimo ljudima da lakše dišu i da lludi koji gravitiraju ka centru Čačka komfornije koriste saobraćajnice u samom gradu“, rekao je Momirović.

Ministar Momirović zajedno je sa predstavnicima kineske kompanije C C C C (Ćina Communications Construction Company), koja je izvođač radova i sa predstavnicima JP „Puteva Srbije“, obišao trasu auto-puta od petlje Preljina, preko petlje Pakovraće, do ulaza u tunel Laz, koja je dugačka 14 kilometara.

U okviru ove trase i kilometraže je i tunel Trbušani.

Ministar Momirović istakao je da više nema prostora za kompromise i kalkulacije, i da su rezultati koji se postižu na izgradnji deonice od Preljine do Pakovraća, bez obzira na obim posla na teritoriji cele Srbije, više nego zadovoljavajući.

On se nada da će u narednim mesecima svi radnici i mehanizacija koja radi na ovom potezu biti prebačeni na drugu deonicu, a da će ova biti puštena u saobraćaj.

Radovi na deonici od Preljine do Pakovraća odlično napreduju, a to pokazuje i podatak da se na trasi budućeg auto-puta u sklopu Poteza III trenutno izvode radovi na svim mostovskim konstrukcijama, probijena je skoro cela trasa, a počelo je i asfaltiranje probne deonice, saopšteno jer iz Ministarstva.

U završnoj fazi su i radovi u tunelu Trbušani, koji se takođe nalazi na Potezu III i dužine je 278 metara.

Dužina deonice od Preljine do Požege iznosi 30,9 kilometara i izuzetno je kompleksna jer skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli. Deonica Preljina – Požega predstavlja deo autoputa E-763, odnosno deo auto-puta Beograd – Južni Jadran kojim se ostvaruje veza između Srbije i Crne Gore, odnosno Beograda i Južnog Jadrana.

Deonica Preljina – Požega ključna je za povezivanje regiona i za jačanje turističkih i privrednih kapaciteta, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

