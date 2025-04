Počelo proširenje skladišta gasa Banatski dvor, ugovorena nabavka opreme

Skladište gasa Banatski dvor proširuje se za 12 bušotina, što je povećanje kapaciteta za 100 odsto, a radovi su počeli ovih dana, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Nabavka opreme je ugovorena, a nosioci posla su akcionari „Banatskog dvora“, „Srbijagas“ i „Gasprom“.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović rekla je da je vrednost investicije 145 miliona evra.

„Kapaciteti će se proširiti do 750 miliona kubnih metara gasa. Do sada smo gas skladištili u postojećim skladištima Banatskog dvora i zahvaljujući skladištima u Mađarskoj – dolazili do dodatnih kapaciteta“, rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da je cilj dalja diversifikacija izvora snabdevanja gasom, da je završena izgradnja interkonekcije između Srbije i Bugarske, a biće nastavljena sa Severnom Makedonijom, Rumunijom i kroz projekat realizacije dodatnog skladištenja gasa.

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović rekao je da su finansijska sredstva obezbeđena uz podršku Vlade Srbije preko „Srbijagasa“.

„Mi ćemo to kreditirati. A neće uticati bitno u smislu tarifa na opterećenost krajnjih potrošača, tako da možemo da budemo zadovoljni tim dogovorom. Rok za završetak posla je kraj 2026. godine. NIS će raditi bušotine, ostalo ćemo raditi kobinovano sa našim ruskim kolegama, ali i sa nekim evropskim i američkim postavljačima opreme“, kazao je Bajatović.

Pored dotoka ruskog gasa Balkanskim tokom, Srbija dobija gas i iz Azerbejdžana.

(Beta)

