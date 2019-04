Počeo prvi Mešoviti komitet za saradnju Vlade Srbije i UAE

BEOGRAD – Prvi Mešoviti komitet za saradnju između vlada Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata počeo je danas zasedanjem ekspertskih timova u Palati „Srbija“, a nakon što su za prvi dan predviđeni ekspertski sastanci, za sutra je planirana plenarna sednica, kojom će predsedavati ministar finansija Siniša Mali i državni ministar UAE sultan Ahmed Al Džaber.

Uoči početka ekspertskih sastanaka, državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković izrazio je zadovoljstvo i veliku zahvalnost što je Srbija domaćin prvog Mešovitog komiteta, te naglasio značaj strateškog partnerstva između dve zemlje.

„Cilj Vlade Srbije je da ubrza implementaciju reformskih politika radi osiguranja finansijske stabilnosti i održivog ekonomskog rasta, kao i daljeg poboljšanja ukupne investicione klime. Dosadašnje dinamične stope rasta i uravnotežene javne finansije, uz silaznu putanju javnog duga i nisku i stabilnu inflaciju, čine zdrave osnove za dalje poboljšanje svih makroekonomskih tokova, što će dovesti do daljeg smanjenja nezaposlenosti i rasta životnog standarda građana Srbije“, naveo je Stanivuković.

On je naveo i da Srbija i UAE imaju dobre i plodne bilateralne odnose, kako na političkom, tako i na ekonomskom nivou.

Ističući da trgovinska razmena između dve zemlje raste, Stanivuković je izrazio očekivanje da će tako biti i u narednom periodu, imajući u vidu da je Republika Srbija postala atraktivna investiciona destinacija, te da ima brojne sporazume o slobodnoj trgovini sa EU, Ruskom Federacijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom, kao i sa CEFTA i EFTA.

„Važno je naglasiti da postoji ogroman potencijal za unapređenje sveukupne bilaterne saradnje između naše dve zemlje“, rekao je Stanivuković.

Ambasador UAE u Srbiji Mubarak Said Al Daheri zahvalio je na gostoprimstvu i toploj dobrodošlici i izrazio nadu da će prva sednica Mešovitog komiteta biti produktivna za obe strane.

Al Daheri je pohvalio bilateralne odnose između Srbije i UAE, u svim aspektima, i istakao značaj njihovog održavanja i unapređenja.

„Želeo bih da naglasim važnost današnjeg sastanka, posebno u svetlu velikih napora obe Vlade da promovišu saradnju u oblasti kulture, ekonomije, poljoprivrede i investicija“, rekao je Al Daheri, i pozvao privrednike iz UAE da iskoriste prednosti Mešovitog komiteta kako bi istražili investicione mogućnosti za saradnju sa sprskom stranom.

On je istakao značajan porast nenaftne trgovine između UAE i Srbije, navodeći da je taj vid trgovine porastao sa 70,4 miliona dolara u 2016. godini, na približno 83,2 miliona dolara u 2017, uz godišnju stopu rasta od oko 18 odsto.

Ambasador je preneo i poruku njegovog visočanstva, šeika Abdulaha bin Zajeda Al Nahjana, koji je uputio najbolje želje narodu Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i članovima srpske delegacije na Mešovitom komitetu.

Za sutra je, inače, osim plenarne sednice, planirano i potpisivanje Protokola sa zasedanja Mešovitog komiteta, koji će potpisati kopredsedavajući Mešovitog komiteta ministar Mali i ministar Al Džaber.

Tom prilikom biće potpisan i Sporazum o saradnji između Federacije privrednih komora UAE i Privredne komore Srbije, kao i Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Ministarstva za klimatske promene i životnu sredinu UAE, o saradnji u oblasti veterine.

(Tanjug)