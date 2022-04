Počeo prvi Nacionalni urbani forum Srbije

BEOGRAD – Prvi Nacionalni urbani forum čija je tema održivi urbani razvoj započeo je sa radom danas uz oko 300 učesnika među kojima su predstavnici UN, ministarstava, gradova i opština, organizacija civilnog društva i akademske javnosti.

Dvodnevni skup iza koga stoje Ministarstvo građevinarstva, UN i UN Habitat, kao i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) prilika je da se razmene mišljenja i predlože rešenja u polju urbanog razvoja pred svetski forum koji se u junu održava u poljskim Katovicama.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović istakao je da se Forum održava u skladu sa preporukama UN Habitata, te da je prepoznat u Strategiji održivog urbanog razvoja koji je usvojila Vlada Srbije.

„Drago mi je da je interesovanje za temu urbanog razvoja, i za nacionalni urbani forum potvrđeno velikim brojem učesnika. Među 300 učesnika ovog foruma je najviše predstavnika lokalnih samouprava jer se politika urbanog razvoja sprovodi prvenstveno na lokalu“, rekao je on.

Dodao je da je zadovoljan i prisustvom velikog broja predstavnika državne uprave, civilnog sektora, stručnih urbanističkih preduzeća, kao i međunarodnog i akademskog sektora.

„Siguran sam da će uravnotežena struktura učesnika foruma omogućiti sadržajan i konstruktivan dijalog koji će dovesti do korisnih zaključaka za unapređenje urbanog razvoja u Srbiji“, poručio je Momirović.

Dodao je da Srbija pridaje posebnu pažnju multilateralnoj saradnji.

Podsetio je da je u februaru usvojena nacionalna Strategija za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada, da je pred usvajanjem i nacionalna Stambena strategija, a u izradi je i nacionalna arhitektonska strategija.

Video porukom održavanje foruma pozdravila je i šefica UN Habitata Maimune Mod Šerif koja je podsetila da saradnja sa Srbijom ima dugu istoriju, te da je održavanje foruma dogovoreno prilikom prošlogodišnje posete Beogradu.

Ona je čestitala na dobro urađen poslu oko Foruma i istakla veliku posvećenost Srbije ciljevima održive urbanizacije.

„Posvećena sam jacanju odnosa UN Habitata i Srbije, u okviru šire saradnje UN sa Srbijom. Sa timom UN u Srbiji, UN Habitat je na raspolaganju da podrži napore na adekvatnom razvoju gradova u Srbiji“, rekla je ona.

Poručila je i da dobro planirana i realizovana urbanizacija ima veliku ulogu u vreme oporavka od pandemije kovida, krize oko promene klime, kao i ratnih konflikata u blizini.

Istakla je da se raduje što će Srbija u Katovicama predstaviti primere 11 javnih prostora u procesu urbanizacije, a pored Beograda primeri su i iz drugih gradova srednje veličine.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob istakla je da će preporuke nacionalnog urbanog foruma biti ključne za oblikovanje održive urbane agende u Sbiji, a tako i smernice za novu vladu koja će voditi održivi razvoj zemlje.

Ona je rekla da je posvećenost Vlade Srbije, nadležnog ministarstva, SKGO i lokalnih samouprava od ključnog značaja za razvoj od strategije do realnosti na terenu.

Dodala je da su partneri u naporu da gradovi postanu bolja i bezbednija mesta nevladine organizacije i predstavnici akademske zajednice.

Žakob je naglasila da je održivu urbanu agendu nepohodno utemeljiti i u krupnijoj – agendi za zelenu transformaciju.

Ona je ocenila da su finansije kod održivog urbanog razvoja ključ strategija i da se treba osloniti na mešavinu javnih i privatnih investicija i izvora prihoda.

Kao primer ekstremne urbane koncentracije u Srbiji navela je Beograd u kome je 32 posto stanovnika Srbije i 40 posto BDP-a što dovodi do više urbanih problema u glavnom gradu dok javna struktura u manjim gradovima postaje neodrživa zbog manjka stanovnika.

Istakla je da značajno mesto mora imati i privatni sektor kao temelj socijalnog i ekonomskog tkanja društva sa kojim se deli upravljanje urbanim prostorom.

Naglasila je da ulogu tog sektora vidi i u učešću u javnim raspravama, razvoju politika, kao i odogovornosti koju mora da ponese za svoj doprinos održivom razvoju gradova.

Kao ključnu ocenila je i ulogu udruženih građana koji su kroz građanski aktivizam uključeni u konsultacije javnosti.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk naglasio je da naši gradovi i opštine gledaju da se prilagode novom kontekstu i potrebama, kako bi dostigli stepen održivog razvoja.

Ukazao je da je uloga SKGO da pomogne dijalog lokalnih i nacionalnih vlasti, kako bi se usaglašavanjem postigla celishodnost poltika i održivost razvoja.

Naglasio je da su urbanizam i stanovanje veoma bitni sektori za gradove i opštine, i dodao da SKGO na više načina pomaže lokalnim samoupravama u tim oblastima.

Istakao je dobre rezultate saradnje sa UN, posebno oko rešavanja stambenog položaja Roma, kao i ponos partnerskom saradnjom Ministarstvo građevinarstva što je obrazoložio kroz više primera.

Uz opasku da se svetski forum po prvi put održava u Istočnoj Evropi on je taj predstojeći skup ocenio kao priliku za razmenu iskustava, razgovor o izazovima, i prostor za iznošenje primera dobre prakse.

„Verujem da ćemo ovde zajedno doći do novih ideja i rešenja, koji će biti primeljivi kako kod nas tako i u regionu“, rekao je on i dodao da je jedan od poslova beogradskog foruma da definiše primere dobre prakse.

Nacionalni urbani forum održava se u beogradskoj Palati Srbija i biće završen u utorak.

(Tanjug)

