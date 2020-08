Počinje projektovanje dispečerskog centra,radovi u 2021.

BEOGRAD – Počinje projektovanje Jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje srpskim prugama, a radovi bi mogli da počnu u 2021. i trajaće tri godine, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ministarka je obišla stari dispečerski centar „Infrastruktura železnice Srbije“ u stanici Ranžirna Makiš, gde će se nalaziti savremeni dispečerski centar, koji će biti izgrađen u saradnji sa Ruskim železnicama.

Stari centar su sa Mihajlovićkom posetili direktor RŽD Internešnal Mansurbek Sultanov, direktor Infrastrukture železnice Srbije Nebojša Šurlan i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko.

„Radimo sa najboljima, jedna od najboljih svetskih kompanija su Ruske železnice. Dokumentacija treba da bude završena do kraja godine i naš dogovor je da pokušamo sledeće godine da počnemo radove na dispečerskom centru i da od tog trenutka budu završeni radovi za tri godine“, istakla je Mihajlović.

Dodaje da ćemo do tada imati gotovu i brzu prugu od Beograda do granice sa Mađarskom, kao i veći deo brze pruge od Beograda do Niše i od Niša do Dimitrovgrada, kao i dosta dodatnih regionalnih pruga koje će biti zavšeno.

Jedinstveni dispečerski centar će projektovati Saobraćajni institut CIP i ruski institut NIAS.

„Ugovorena vrednost projektovanja je 9,5 miliona evra i prošle nedelje su stigla poslednja odobrenja od strane Ministarstva finansija Srbije i Ruske Federacije“, rekao je Šurlan.

(Tanjug)

