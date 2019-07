Podrška Švajcarske unapređenju e-Uprave na lokalnom nivou

BEOGRAD – Program Swiš PRO, koji podržava Vlada Švajcarske, objavio je javni poziv u okviru kojeg će sa 350.000 evra podržati do 40 lokalnih samouprava u unapređenju elektronske uprave i pružanja elektronskih usluga.

Pomenuta podrška ima za cilj da se poveća odgovornost, transparentnost i efikasnost u obezbeđivanju boljeg pristupa uslugama i pravima građana i građanki, navodi se u saopštenju Programa.

Pravo učešća na javnom pozivu, koji je otvoren do 19. avgusta, ima 96 gradova i opština iz Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije, koji u svojim predlozima projekata mogu da konkurišu za nabavku IT opreme i licenciranog softvera u vrednosti od 7.000 do 9.000 evra, kao i da navedu koji vid tehničke podrške im je potreban da bi se unapredila eUprava.

U skladu sa nacionalnim okvirom, program Swiš PRO će lokalnim samoupravama pružiti tehničku podršku prilagođenu njihovim individualnim potrebama kako bi se između ostalog razvili ili unapredili interni procesi i procedure, unapredila primena elektronskog upravnog postupka (eZUP-a), razvile postojeće ili nove eUsluge, te izradila rešenja za internet prezentacije jedinica lokalnih samouprava.

„Posebno ohrabrujemo lokalne samouprave da u predloge projekata uvrste rad na razvijanju i unapređenju eUsluga za pripadnike nacionalnih manjina, kao i na uvođenju pomoćnih tehnologija koje bi povećale pristupačnost ovih usluga osobama sa invaliditetom“, izjavila je Ana Nedeljković Belja, nacionalna menadžerka programa Swiš PRO.

Ovo je, kako dodaje, prilika i za lokalne samouprave da omoguće stanovništvu da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka u svojim zajednicama kroz uspostavljanje stranica ePartcipacija i eSlušanje.

Kako bi se zainteresovane JLS upoznale sa detaljima javnog poziva i sa načinom prijavljivanja i učešća, kao i kriterijumima za izbor projekata, program Swiš PRO će u toku ovog meseca organizovati niz informativnih sesija u Kraljevu, Užicu, Smederevu, Zaječaru, Nišu, Bujanovcu, Žabcu i Kragujevcu.

