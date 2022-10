Podstaći odgovornost i solidarnost u štednji struje

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, izjavila je da preporuke za smanjenje potrošnje koje je predložilo Ministarstvo treba da podstaknu solidarnost i odgovornost, da nisu obavezne, već da je to pitanje dobre volje svakoga od nas.

„Ministarstvo je 30. avgusta objavilo predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u državnim i javnim ustanovama i institucijama, jedinicama lokalne samouprave, privredi, domaćinstvima i bilo je odmah mnogo napada i problema, pogrešnih tumačenja. To su preporuke, a ne obaveze. Dobili smo gotovo od svih lokalnih samouprava planove za smanjenje potrošnje i prema tim planovima prosek uštede je oko 12 odsto, uglavnom na javnoj rasveti i smanjenju potrošnje u javnim objektima. Ministarstva, državna uprava, javne ustanove prema planovima koji su nam dostavljeni mogu da uštede i do 15 odsto energije do kraja marta. Mislim da ćemo kada se završi oktobar videti rezultate i da li smo bili previše optimistični“, rekla je Mihajlovićeva gostujući na Jurounjuzu.

Ona je ponovila da se ne prave planovi restrikcija struje, ali da je potrebno više odgovornosti i solidarnosti kako država ne bi izdvajala ogromne količine novca za uvoz električne energije.

„Samo je pitanje novca koji ćemo davati za uvoz i pitanje naše odgovornosti da smanjimo potrošnju. Nigde nije pisalo da je obavezno, to su preporuke koje treba da pomognu da se razmotre načini smanjenja potrošnje. Onaj koji upravlja javnom ustanovom, preduzećem, lokalnom samoupravom je valjda dovoljno odgovoran da zna šta može, a šta ne. Nije realno da ministar određuje da li ćete isključiti klimu ili ne“, navela je Mihajlović.

Pritom, dodala je, u svim preporukama piše da su izuzete predškolske ustanove, vrtići, škole, bolnice, domovi za stara lica i sve ostale obrazovne, kao i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite.

“ Nije mi jasno šta se desilo i zašto smo ljuti na vladu i na preporuke, jer smo slali više puta i objašnjavali. To je pitanje zdravog razuma i čitanja, preporuke nisu obaveze. To je pitanje dobre volje. Zašto da plaćamo 3 milijarde evra, ako možemo dve, a da tu milijardu iskoristimo za nešto drugo“, izjavila je Mihajlović, saopšteno je iz njenog kabineta.

(Tanjug)

