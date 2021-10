Pojacani radovi na autoputu Milos Veliki i prilaznim putevim

ČAČAK – Radovi na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Pakovraća su intenzivirani i prate predviđenu dinamiku, rekao je danas za Tanjug ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Ministar je obišao radove na tunelu Trbušani i asfaltiranje deonice od 200 metara kod Preljine na trasi auto-puta Miloš Veliki.

Takođe, zajedno sa saradnicima i kineskim neimarima obišao je kompletnu deonicu u dužini od 14 kilometara.

„Na ovoj deonici nalaze se najduža dva tunela u Srbiji, ovo je teška deonica, sa mnogo problema, ali mi ih prevazilazimo, imamo ekonomsku snagu da izguramo i mi ovo završavamo. Samo u septembru smo izdvojili 300 miliona evra za vazdušnu, vodnu i saobraćajnu infrastrukturu“, rekao je Momirović.

Dodao je da je na ovoj deonici na hiljadu radnika svakoga dana.

Pored tunela Laz i Munjino brdo koji se intenzivno probijaju, prva faza radova završena je na tunelu u Trbušanima.

U razgovoru sa ministrom, projekt menadžer kineske izvođačke firme Šou Đi Čang najavio je završetak radova na ovom tunelu u decembru.

„Poslednja etapa će danas biti završena, a ono što nam predstoji su hidrotehnički radovi, asfaltiranje i opremanje tunela. Asfaltiranje i struktirni radovi biće gotovi do kraja novembra, a opremanje u decembru“, naglasio je Đi Čang, apostrofirajući da je tunel u Trbušanima na ovoj deonici suštinski projekat koji će biti završen na vreme.

U poslednjim nedeljama počelo je i asfaltiranje, gde je nakon probnog asfalta u dužini od 420 metara u Prijevoru, danas postavljen asfaltni put na samom početku deonice, kod naplatne rampe u Preljini.

On je dodao da će prvih 11 kilometara od preljinske petlje do Pakovraća biti od najvećeg značaja za rasterećenje saobraćajnice oko Čačka.

Deo autoputa oko Čačka obišao je i izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj u Putevima Srbije Miodrag Poledica.

On je kazao da je pođeonica 3 od Preljine do Pakovraća, a koja se nastavlja do do tunela Laz i Munjino brdo, najznačajniji deo autoputa od Preljine do Požege, jer je najkomplikovanija.

„Svi radovi su intenzivirani, nekoliko probnih deonica je asfaltirano. Najvažniji deo nam je tunel u Trbušanima, gde se u narednih deset dana završavaju građevinski radovi, a zatim nekoliko mostova i sama petlja u Pakovraću“, kazao je Poledica za Tanjug.

Ovoga puta sa minstrom Momirovićem razgovarao je i gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je najavio početak sanacije lokalnih puteva, koji su devastirani tokom izgradnje ovog dela autoputa.

„Oko 40 kilometara saobraćajnica biće rekonstruisano do kraja godine“, obećao je Todorović uz zadovoljnu opasku da Čačak iz ptičije perspektive sada izgleda kao mercedesova znak, povezan u tri kraka sa autoputem i Moravskim koridorom.

Deonica autoputa Miloš Veliki Preljina-Požega duga je 30,9 kilometara, i plan je da bude završen u prvoj polovini naredne godine, dok bi deonica do Pakovraća trebalo da bude puštena za saobraćaj do kraja ove godine.

(Tanjug)

