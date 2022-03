Pokušaj Rusije da stabilizuje rublju koji nas ne pogađa

BEOGRAD – Najavom uvođenja plaćanja ruskog gasa u rubljama predsednik Rusije Vladimir Putin nastoji da očuva devizne rezerve zemlje, stabilizuje rublju, a ta mera usmerena je na takozvane neprijateljske države, što znači da se ne odnosi na Srbiju, izjavio je danas za Tanjug profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.

Putin je danas na sednici ruske vlade najavio da će zemlje koje su Rusiji uvele sankcije zbog vojne intervencije u Ukrajini ubuduće ruski gas plaćati u rubljama.

„Radi se o jednoj meri koja je usmerena na očuvanje deviznih rezervi Rusije i stabilnosti nacionalne valute koja je ugrožena svim ovim događajima i jasno je da je došlo do bekstva kapitala iz Rusije“, rekao je Grubišić.

Ocenio je da se radi o opravdanom strahu koji utiče na smanjenje deviznih rezervi Rusije, koje su delimično zarobljene u insotranstvu i postavlja se pitanje ko će ih osloboditi, a rublja za to vreme slabi.

„Ovo je usmereno na kompanije koje uvoze energente iz Rusije. Svi ugovori ostaju važeći u pogledu količina i cena gasa, samo plaćanje mora da se obavi u rubljama. To važi za sve zemlje, kako ih Putin naziva, neprijateljske, ali ne važi za nas“, istakao je Grubišić.

Dodao je da će zapadne kompanije koje kupuju ruski gas moći da kupe rublje na Londonskoj berzi ili na nekoj drugoj valutnoj berzi u svetu ili u krajnjoj liniji na berzi u Moskvi.

Grubišić je ponovio da ova promena nečhe dovesti do izmene klauzula u ugovorima za ruski gas, već da je namera da se nateraju zapadne kompanije da kroz takvu transakciju stabilizuju rusku rublju.

„Kompanije nemaju baš neki izbor i prostor da u kratkom roku nađu zamenu za ruski gas, tako da će morati da prihvate tu odluku. Možda će kasnije moći da smanje zavisnost od ruskih energenata, ali sad nemaju mnogo izbora. Dešava se jedna igra u kojoj se koriste nestandardne mere, ali ni situacija nije standardna“, ocenio je Grubišić.

(Tanjug)

