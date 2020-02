Politika: Januarske penzije uvećane od 540 do 7.000 dinara

BEOGRAD – Januarske penzije uvećane su za 5,4 odsto, što znači da će penzioneri sada primati od 540 do 7.000 dinara više, piše „Politika“.

Kako navodi, januarskim povećanjem od 5,4 odsto najviše će dobiti 30 penzionera čija su primanje oko 132.000 dinara, a najmanje, od 540 do 810 dinara, sleduje onima sa minimalnom penzijom do 15.000 dinara.

List objašnjava da su vojni, poljoprivredni i samostalni penzioneri Fonda PIO primili početkom nedelje na šalterima pošta ili preko tekućeg računa prve penzije uvećane za 5,4 odsto. Reč je o prvom delu januarske penzije.

Kako navodi list, isplata za starosne penzionere i za one koji su otišli u prevremenu starosnu penziju, kojih je i najviše, više od milion, počinje u ponedeljak, 10. februara. Prvo na kućnu adresu i šaltere pošta, a dan kasnije penzije će biti uplaćene i na tekuće račune.

Svima njima, takođe, sleduju primanja veća za 5,4 odsto, a naredno usklađivanje biće za godinu dana.

Ova korekcija, navodi list, rezultat je dugo najavljivanog izmenjenog Zakona o PIO, odnosno usvojene švajcarske formule, po kojoj se penzije, posle četiri godine pauze, usklađuju 50 odsto s rastom inflacije i 50 odsto s rastom zarada.

Preračunato, objašnjava „Politika“, od ponedeljka će starosni penzioneri, u zavisnosti od toga kolika im je penzija, s ovim povećanjem dobiti 540 do 2.200 dinara više, ako se ne računaju najviše peznije, koje idu do 134.000 dinara.

Najmanje će pripasti onima koji primaju do 10.000 dinara i kojih je 106.490, dok će penzioneri s primanjima od 10.000 do 15.000 dinara, ako sve ostane ovako, cele godine primati od 540 do 810 dinara.

Penzioneri koji su do sada primali između 15.000 i 20.000 dinara dobiće povećanje od 800 do 1.000 dinara.

Onima s prosečnom penzijom od 20.000 do 25.000 dinara sleduje povećanje od 1.000 do 1.350 dinara, dok će penzije koje idu od 35.000 do 40.000, koje prima 119.116 penzionera, biti uvećane za 1.900 do 2.200 dinara.

Istovremeno će za 30 penzionera, koji mesečno primaju najveću penziju od 135.065 dinara, povećanje biti i najveće, oko 7.000 dinara, objašnjava „Politika“.

(Tanjug)