Politika koči interese poslovnih ljudi i građana

BEOGRAD – Realizacija Vašingtonskog sporazuma jeste usporena zbog izbora u Americi i na Kosovu, ali se višegodišnja saradnja Privredne komore srbije i Privredne komore Kosova nastavlja i kroz aktivnosti zajedničkog tima za efikasniju primenu odredaba ovog sporazuma, izjavio je Nenad Đurđević, savetnik predsednika PKS.

On je u izjavi za Tanjug rekao da primena Vašingtonskog sporazima umnogome zavisi od političkih dešavanja, i podsetio da je kraj 2020. bio obeležen izborima u Americi, a početak ove godine izborima na Kosovu i Metohiji, što je usporilo aktivnosti na realizaciji sporazuma.

„Drago nam je da dobijamo uveravanja iz Vašingotna, iz DFC-a da njihova regionalna kancelarija u Beogradu ostaje, iako su ljudi koji se bave Balkanom u američkoj administraciji promenjeni posle izbora. Drugo su izbori na Kosovu, gde je u toku završavanje izbornog procesa i formiranje vlade, i od toga zavisi dinamika sprovođenja sporazuma“, rekao je Đurđević.

On je nalgasio da je veoma važno što su kompanije članice dveju komora izrazile zainteresovanost za saradnju u određenim oblastima.

„To je pre svega energertika i naravno uspostavljanje komunikacija, odnosno infrastrukture, što se neće desiti preko noći, ali zainteresovanost i sastanci dve strane dovode do normalizacije odnosa“, rekao je savetnik predsednika PKS-a.

Podsetio je da su dve komore ocenile da je značajno što je Priština po Vašingotnskom sporazumu pristupila Mini šengenu, jer će to pomoći rešavanju većeg broja aktuelnih problema u poslovanju kompanija.

„Postoje i dalje pitanje deklarisanje proizvoda, odnosno kako neke kompanije mogu da deklarišu svoje proizvode, da ih stave u promet bez problema. Pitanje veterinarskih certifikata u oblasti mesa i mleka, jer sada ne mogu da idu legalno na Kosovo. Postavlja se pitanje saradnje nadležnih organa koji terba da kontrolišu kvalite hrane, što je sve veoma bitno za trgovinsku razmenu“, naveo je Đurđević.

Dodao je kako u PKS-u očekuju da će nova Bajdenova administracija podsaći ostvarenje Vašingtinskog sporazuma.

Đurđević je istakao da su neki projekti poput autoputa Niš-Merdare započeti još tokom prergovora Beograda i Prištine pokroviteljstvom EU, ali da ima i drugih poslova od interesa za obe strane.

„Postoje još neke stvari kao što je saradnja na zajedničkom upravljanju jezerom Gazivode i proizvodnjom električne energije, što bi po nama presdstavljalo dodatni zamajac pronalaženju projekata koji spajaju. Po nama, nije ideja da se podeli jezero, nego da se jezero Gaziovode i hidroelektrana iskoriste kao projekat koji bi dve strane zajednički vodile, dakle upravljanje resursima kao što je jezero, reka Ibar i energetski i ekološki projeti u vezi s njima“, naglasio je savetnik Marka Čadeža.

Primetio je da su izbori u Americi i na Kosovu sve te poslove usporili, uz nadu da će u narednih mesec dana biti jasnijih stavova i rokova za nastavak zajedničkog rada.

„Mislim na formiranje vlade na Kosovu. Mi smo videli da prioritet nove vlade, ukoliko je bude Kurti vodio nije dijalog, ali jeste ekonomski razvoj, a ekonomski razvoj na zapadnom Balkanu jeste sistem spojenih sudova. Šest ekonomija zapadnog Balkana ako žele neki veći razvoj moraju da sarađuju i stvore okvir u vidu zajedničkog tržišta ako je to moguće, a to znači međusobnoi izdavanje sertifikata, deklaracija, akreditacija, međusobno poverenje u poslovanju, to znači mala EU“, smatra Đurđević.

Dodao je da to može da stvori boljitak građanima Srbije a još više Kosova čija ekonomija je mala, i čiji put ka Evropi vodi preko Srbije.

„Kontakti privrednika datiraju još iz vremena Jugoslavije, a intezivirani su saradnjom dve komore u poslednjih šest- sedam godina. Možda taj dijalog koji nije prioritet Kurtiju, kroz ekonomsku saradnju postane prioritet, jer se to nameće kao nužna stvar da bi se obezbedio razvoj Kosova“, izjavio je Đurđević.

Precizirao je da postoje privrednici zainteresovani za saradnju u oblastima energetike, poljoprivrede, IT-ja i građevinarstva, a zajednički je interes da pruga što pre propradi, kakobi transport robe pojeftinio.

„Resursi i volja za saradnju i komora i privrednika postoji, ali je preduslov za normalizaciju odnosa postojanje i političke volje“, upozorio je Đurđević.

(Tanjug)

