Politika: Nema više državnih subvencija za trgovce

BEOGRAD – U budžetu Srbije za ovu godinu planirano je 15 milijardi dinara za subvencije za nova radna mesta, međutim, prevashodno za zapošljavanje radnika u fabrikama i delom za sektor informaciono-komunikacionih tehnologija, ali ne i za, što je novina, oblast usluga međunarodne trgovine i hotelskog smeštaja, piše „Politika“ u sutrašnjem broju.

List navodi da je ovo za 2,5 milijaradi dinara više nego prošle godine i najviše u poslednjih 12 godina kada su subvencije uvedene i dodaje da u Ministarstvu privrede kažu da su ove uredbe razdvojene i da će biti donete nove za prehrambenu industriju.

„Uredbom o određivanju kriterijuma koju je Vlada Srbije usvojila krajem prošle nedelje, predvijdeno je da, osim za otvaranje novih radnih mesta u proizvodnji, podsticaji mogu biti dodeljeni i za usluge servisnih centara i podršku poslvonim operacijama“, piše „Politika“.

Investitori će dobijati dobijati od 3.000 do 7.000 evra po radnom mestu, u zavisnosti od toga u koje sredine ulažu, a minimum uloženih sredstava kretaće se od 100.000 evra u nerazvijene sredine do 500.000 u one razvijene.

