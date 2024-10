Poljoprivrednik Damir Perčić: Prinuđen sam na protest, nisam hrvatski špijun

Poljoprivrednik iz Subotice Damir Perčić, koji se poljoprivredom bavi 37 godina, demantovao je danas da je „hrvatski špijun“ koji podstiče proteste, kako su ga optužili provladini mediji, rekavši da u njima učestvuje, jer je suša uništila najveći deo prinosa, a država nije ispunila ni prošlogodišnja obećanja o subvencijama.

On je za Betu rekao da je bio u blokadi „Ipsilon kraka“ auto-puta kod Subotice u ponedeljak, 30. septembra, jer je nezadovoljan što država nije isplatila obećane subvencije iz dogovora sa bivšom premijerkom Anom Brnabić krajem 2023. godine, a zbog suše nema ni novca za jesenju setvu.

„Obrađujem 55 hektara zemlje, koja je registrovana u e-agraru, a ove godine na ozime kulture zbog suše smanjen je prinos oko 20 odsto, dok je šteta na prolećnim kulturama od 50 do 90 odsto i u minusu sam najmanje 15.000 evra u odnosu na prošlu godinu“, kazao je Perčić.

Dodao je da od svoje 15. godine, kao poljoprivrednik, plaća socijalno i penziono osiguranje.

Poljoprivredni proizvođači, kako je rekao, traže sistemska rešenja za novčane podsticaje, uređenje tržišta i proglašenje suše, kao elementarne nepogode.

„Sve zemlje okolo priznaju sušu, samo ne i Srbija. Niko ne kaže da je čitava zemlja u suši, već kako je moguće da pojedini regioni nemaju pravo da je proglase“, rekao je Perčić.

Podsetio je da od 2022. godine poljoprivrednici u Subotici traže da se suša proglasi za elementarnu nepogodu, jer navodnjavanje na visokim temperaturama ne pomaže.

Perčić je, govoreći o teškom stanju u poljoprivredi naveo da za 37 godina nije kupio nov traktor, kombajn ili prikolicu, jer je zarada u poljoprivredi mala.

„Kad se pojavi neki konkurs, problem je što sam muško, ili što sam star, jer sve ide na to da žene imaju prioritet kao i mlađi od 40 godina. Jedino sam prošao na konkursu za mehanizaciju. Priključne mašine sam dobio, ali osnovne nikada nisam mogao da dobijem, jer ne ispunjavam uslove, bez obzira što sam profesionalni poljoprivrednik“, kazao je Perčić.

Istakao je da je suša „kap koja je prelila čašu i da bi u normalnim vremenskim uslovima poljoprivrednici još imali strpljenja da čekaju obećane subvencije koje nisu još sve isplaćene ni za 2023. godinu“.

Zbog blokade „Ipsilon kraka“, juče su na razgovor u Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA) pozvani između ostalih i članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice Miroslav Matković i Marinko Kujundzić, dok je Perčić, kao član tog udruženja odbio da ode, zbog tekstova u medijima u kojima je navedeno da je „hrvatski špijun“.

„U ponedeljak uveče zvao me Matković i rekao mi da su me zvali iz BIA da dođem 1. oktobra u 9.00 na razgovor, ali nisu rekli zbog čega. Hteo sam da odem, ali kad sam video taj tekst da sam špijun rešio sam da ne idem. Ponovo me zvao Matković, koji je bio kod njih i rekao mi da dođem hitno, opet sam odbio i kazao da mogu samo da dođu po mene“, naveo je Perčić.

Dodao je da su po njega došla petorica pripadnika BIA i da su ga odveli, kao i da je sa njima razgovarao 80 odsto vremena o tom tekstu u medijima, a 20 odsto o protestu.

„Umesto da zovu tog koji je objavio tekst, zvali su mene da im kažem kome sam ja to izjavio, a ja tvrdim da to nije istina. Podneću tužbu protiv tog portala, a iz BIA su rekli da će pokušati da nađu onoga ko je dao izjavu novinarima“, rekao je on.

Perčić je naveo da su ga u razgovoru u BIA pitali da li poznaje poljoprivrednika Vladimira Višića, koji je pre dve nedelje optužen takođe da je „hrvatski špijun“, zatim čije državljanstvo ima, koliko ima pasoša, kada je bio u Hrvatskoj i da li je imao probleme kada je odlazio.

„Oni sigurno znaju ko stoji iza te izjave, to je čista nameštaljka i povod da oni dođu, jer je čudno da te BIA hapsi zbog blokade puta, a ovako kad si optužen da si špijun imaju razlog da se angažuju“, rekao je Perčić.

Naveo je da su mu u razgovoru u BIA rekli da je protest bio nezakonit, jer nije bio prijavljen, da ne smeju da blokiraju „Ipsilon krak“ u Subotici, direktnu vezu auto-puta i graničnog prelaza Kelebija, jer su kazne novčane i oduzimanje vozila (traktora), kao i da protestom nanose materijalnu štetu državi i narušavaju njen ugled.

Nakon razgovora u BIA, prema rečima Perčića, iz Ministarstva poljoprivrede pozvali su Matkovića i rekli da „hoće da im reše probleme“ na razgovoru 3. oktobra.

„Ja neću ići, ne želim da odem, mi smo se nešto dogovorili još pre oko devet meseci i nemam potrebu da razgovaram sa državnim službenicima posle devet meseci kada ništa nije ispunjeno“, rekao je on.

Istakao je da je pre 10 dana bio u Beogradu sam, na svoju odgovornost ispred Udruženja, da još jednom razgovara sa ministrom poljoprivrede Aleksandrom Martinovićem, ali da on nije došao.

„Niko posle tog sastanka me nije uzeo za ruku i rekao, ‘vidi imamo rešenja, usporeni smo, odaberite jednu ili dve stavke iz zahteva da ih rešimo sada, a ostalo će biti ispunjeno do Nove godine’. To bi bilo korektno, međutim ignorisani smo, samo prazni razgovori bez ikakvog rezultata“, naveo je Perčić.

Poljoprivrednici od Vlade Srbije traže moratorijum na sve poljoprivredne kredite, kao tokom pandemije virusa korona (Covid 19), isplatu 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme svim poljoprivrednicima, bez pravdanja kupovine računom, gorivo na svim pumpama bez akcize 2025. godine, kao i uređenje robne berze.

