PULA – Posle dve godine pauze avion Er Srbije iz Beograda sleteo je danas u Pulu sa 54 putnika, koji su uglavnom doputovali na odmor u Istru, prenosi portal Index.

U pulskoj Zračnoj luci priređen je svečani doček za avion Er Srbije. Let je danas trajao nešto duže, jer je avion pri dolasku na kratko skrenuo sa rute kako bi putnici iz vazduha razgledali Brione. Let će inače trajati 45 do 50 minuta.

(Tanjug)

