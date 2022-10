Poslodavci nude 3.000 evra, sindikat najavio štrajk

BERLIN – U Nemačkoj već šest nedelja pregovaraju poslodavci i sindikati zaposlenih u metalskoj i elektronskoj industriji o novom kolektivnom ugovora, i to bez rezultata, uz najavu pokretanja štrajka upozorenja.

Prvi put posle šest nedelja, poslodavci su predali svoj predlog koji predviđa jednokratnu pomoć u iznosu od 3.000 evra.

Veće plate prihvataju samo ako zaposleni pristanu na sporazum sa dužim periodom važenja.

Sindikat „IG Metal“ odbio je predlog u ime oko 3,8 miliona zaposlenih, i zahteva povećanje mesečne plate za osam odsto.

„Ovo što smo dobili nije nikakva ponuda“, ocenio je Johan Horn, predstavnik sindikata Bavarske.

On je najavio da će, nakon isteka roka za dato obećanje da neće biti pokretane mere, u noći na subotu, krenuti štrajkovi upozorenja u Bavarskoj.

I njegov kolega iz pokrajine Baden-Virtenberg Roman Cicelsberger rekao je da se sada ulazi u fazu štrajkova upozorenja.

Istovremeno, sindikati podvlače da su i dalje spremni na pregovore, a sledeća runda zakazana je za 8. novembar.

Poslodavci traže dogovor o povećanju plata koji bi važio 30 meseci, to jest do proleća 2025.godine, jer se privredni rast može očekivati, kako ističu, najranije na proleće 2024.

