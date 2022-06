Pošta Srbije počela da izdaje vaučere za putovanja u Srbiji

Pošta Srbije počela je danas sa izdavanjem 200.000 vaučera za putovanja u Srbiji nakon što je Vlada Srbije danas usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapredjenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije za 2022. godinu.

„Kao što je najavljeno, počeli smo danas da izdajemo molbe za vaučere. Preduzeli smo sve neophodne radnje kako bismo izašli u susret gradjanima i čekali smo da Vlada donese danas potrebnu uredbu“, rekao je v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević.

On je istakao da očekuje da će biti veliko interesovanje za vaučere i podsetio da 95.000 gradjana koji su u ranijem periodu aplicirali i dobili vaučere od 5.000 dinara sada imaju pravo na dodatnih 10.000 dinara.

Molbe za dodatnih 10.000 dinara će gradjani moći da podnesu od srede 29. juna, a potrebna dokumentacija se ne razlikuje od one koja je bila potrebna i ranije.

„Veliko interesovanje naših gradjana je bilo i prethodnih godina kada smo izdavali vaučere. To je pomoć stanovništvu da na jeftiniji način dodju do letovanja i zimovanja. Mislim da je važnije to što će veliki broj naših gradjana svoje pravo i želju da potroše godišnji odmor to učiniti u Srbiji“, rekao je Djodjević na konferenciji za novinare.

Pravo na vaučere, koji moraju da se iskoriste do 31. oktobra ove godine, imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i studenti.

Svi zainteresovani koji žele da preuzmu vaučere potrebno je da sa uverenjem, ličnom kartom i rezervacijom u ugostiteljskom objektu, za najmanje pet dana boravka, dodju u poštu i popune zahtev. Njima će vaučeri biti isporučeni na kućnu adresu.

Kako je Vlada danas saopštila, tokom 2022. godine već je izdato, a u odredjenom delu i iskorišćeno 100.000 vaučera u vrednosti 5.000 dinara, čime se stimuliše boravak domaćih turista u Srbiji i utiče na produženje prosečnog broja noćenja domaćih turista.

(Beta)

