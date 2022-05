Pošta Srbije: U čast maratona i specijalno izdanje poštanskih maraka

Pošta Srbije predstavila je danas specijalno izdanje prigodnih poštanskih maraka „35. Beogradski maraton“.

To javno preduzeće je pokrovitelj sportskog dogadjaja koji će se održati u okviru maratona kao jedna od glavnih takmičarskih trka, biće u nedelju, 15. maja, pod nazivom „Pošta Srbije Štafetni polumaraton“.

Ugovor o pokroviteljstvu potpisali su danas v.d. direktora Pošte Srbije Zoran Djordjević i direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

„Pošta Srbije velika je porodica sa 15.000 zaposlenih i društveno-odgovorna

kompanija koja posebnu pažnju poklanja promociji sporta, fizičke aktivnosti i zdravih

stilova života“, rekao je Djordjević na konferenciji za novinare u Skupštini Beograda.

Istako je da je, pored zadovoljstva i dužnost Pošte da bude prisutna na ovom prestižnom sportskom događaju, da podrži ciljeve manifestacije i pozove na bavljenje sportom.

„Zajedno ćemo poslati jednu od najlepših razglednica iz prestonice, dok će na

poštanskim markama ostati zabeležen ovaj važan jubilej Beogradskog maratona, njegova

popularnost i značaj“, rekao je Djordjević.

Specijalne marke moći će da se kupe na štandu Pošte Srbije na samom dogadjaju u nedelju, dok će se zajedno sa tematskim razglednicama i drugim poštanskim proizvodima naći u ponudi na prodajnom štandu Pošte Srbije u tržnom centru „Galerija“ danas i u subotu 14. maja.

Pored standardnih načina za onlajn kupovinu na sajtu https://efilatelija.posta.rs/, moći će da se kupe i u specijalizovanoj prodavnici u Takovskoj 7 i na šalterima u poslovnicama pošta.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić istakao je da je Srbija „zemlja koja voli da se takmiči u sportu i pomera granice“.

On je na konferenciji za novinare rekao da će Srbija u narednih mesec dana biti domaćin velikih sportskih dogadjaja medju kojima su i Final Four (Fajnal four), Svetski kup u veslanju i Svetsko prvenstvo u ronjenju na dah.

Jubilarni 35. Beogradski maraton održaće se posle dve godine pauze, a maraton i polumaraton biće dugi 42 i 21 kilometar.

Ambasador ovogodišnjeg maratona je srpska atletičarka Olivera Jevtić koja je na Beogradskom maratonu trčala 14 puta i pobedila 12 puta.

Prvi Beogradski maraton je održan 1988. godine na inicijativu novinara Djoke Vještice i atletskog radnika Brane Radovića, u organizaciji grada Beograda.

Beogradski maraton se ove godine održava na Međunarodni dan porodice i pod sloganom „Prijateljstvo na duge staze“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.