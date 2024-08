Pošta u Kostolcu od danas pruža usluge i Banke Poštanska štedionica

Pošta Srbije u Kostolcu od danas pruža usluge i Banke Poštanska štedionica kako bi građanima omogućila pristup sveobuhvatnim poštanskim i bankarskim uslugama na jednom mestu.

Ovo je, kako je navedeno u saopštenju Pošte Srbije, prva pošta koja kombinuje poštanske i bankarske usluge, a građani mogu da koriste usluge kao što su post-ekspres, menjačnica, uplata i isplata računa, slanje paketa i pisama i razne bankarske usluge, poput otvaranja računa i keš kredita.

Korisnicima je dostupan i poštin paketomat, savremeno i praktično rešenje za brzu, laku i pametnu isporuku pošiljaka 24 sata, sedam dana u nedelji.

U saopštenju se ističe da je taj korak deo šire strategije poboljšanja finansijskih usluga i da će se proširiti na teritoriju cele Srbije.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici obe institucije koji su istakli

važnost ovog koraka u unapređenju kvaliteta usluga.

Direktorka Funkcije platnog prometa i finansijskih usluga Mirjana S. Ostojić rekla je da joj je izuzetno zadovoljstvo što je u Kostolcu, u Pošti Srbije, uvedena nova usluga u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica kako bi se klijentima omogućilo što udobnije i lakše podnošenje zahteva za kreditne proizvode i otvaranje tekućih računa.

„Ova saradnja predstavlja naš posvećen korak ka unapređenju kvaliteta i dostupnosti usluga“, rekla je Ostojić.

Pošta Srbije, kako je navedeno, „kao svoju glavnu strategiju vidi širenje spektra

usluga koje će pružati svojim korisnicima, dok je strategija sinergije sa Bankom

Poštanskom štedionicom trenutni prioritet“.

Direktor regionalnog centra Požarevac, Banke Poštanske štedionice, Marko

Pavlović rekao je da je obećanje ispunjeno i da je građanima omogućeno da ne moraju da idu u Požarevac, već da u Kostolcu mogu da obave sve potrebne bankarske usluge, kao što su otvaranje računa, kartica, brzih kredita.

Pošta Kostolac, na Trgu Bratstva i jedinstva 2, nudi usluge od ponedeljka do petka, od 8.00 do 19.00 sati, a subotom od 8.00 do 13.00 sati.

