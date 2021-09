Potpisan još 81 ugovor za kupovinu praznih seoskih kuća

BEOGRAD – Od 300 praznih seoskih kuća koje su ljudi širom Srbije izabrali, danas je u Palati Srbija potpisan još 81 ugovor za njihovu kupovinu, a ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je istakao da zahtevi stižu svakodnevno i da će se nastaviti sa dodelom kuća istim ritmom.

Među današnjim potpisnicima, kako je navedeno u saopštenju resornog ministarstva, je 65 bračnih i vanbračnih parova, sedam samohranih roditelja i devet mladih poljoprivrednika.

Raznih su profesija, od profesora, hemičara, arhitekata, programera, vaspitača do medicinskih radnika, mehaničara, konobara, frizera, trgovaca, od kojih je većina do sada živela u zajednicama, a neki su kao podstanari plaćali kiriju za stan.

Sredstava za kuću na selu dobila je i porodica Mihajlović koja iz Kraljeva odlazi u selo Jarčev, a jedan od četvoro članova ove porodice Aleksandar Mihajlović je rekao da im je korona pomogla da shvate da se lepše živi u prirodi, na otvorenom prostoru, u kući umesto u stanu.

„Gajićemo za početak šljive, proizvoditi rakiju i džem“, kazao je on.

Najviše zahteva za prazne seoske kuće do sada je stiglo iz sela na području Bačke Palanke i to iz Gajdobre, Pivnice, Silbaša, Obrovc i Tovariševa, zatim iz kikindskih sela Nakovo, Banatska Topola, Bašaid, Rusko selo, Iđoš, Novi Kozarci.

Sredstva za ovu namenu se, navode iz ministarstva, dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, dok se ne potroše, a najkasnije do 1. novembra.

Uredbom Vlade Srbije predviđeno je maksimalno 1,2 miliona dinara za jednu seosku kuću sa okućnicom.

(Tanjug)

