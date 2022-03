Potpisan Ugovor o gradnji mosta i obilaznice oko Novog Sada

NOVI SAD – U Novom Sadu danas je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji obilaznice oko tog grada sa mostom preko Dunava, a potpisivanju je prisustvovala predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

Ugovor su potpisali ministar građivinarstva i infrastruktire, Tomislav Momirović, v.d. generalnog direktora Koridora Srbije Aleksandar Antić i predstavnik Ambasade Kine u Srbiji Džang Sjaojuan.

„Danas mi je najlepši dan od kada sam u Vladi Srbije zato što je ovo nešto što najbolje pokazuje koliko smo se promenili, ali imamo još mnogo posla. Mnogo posla smo uradili, ali imamo još mnogo toga da završimo“, istakla je Brnabić.

Ona je ukazala na reči predsednika Aleksandra Vučića da se danas vidi infrastrukturna kičma Srbije, kako će Srbija biti povezana u narednom periodu, autoputevima, brzim saobraćajnicama, brzim prugama…

„U okviru tog infrastrukturalnog povezivanja i te kičme budućeg razvoja Srbije je i ovaj veliki i važan projekat. U ovom trenutku gradimo deset autoputeva, do kraja sledećeg mandata trebalo bi da izgradimo 650 km puteva. To je više nego što smo imali u Srbiji tokom 45 godina bivše Jugoslavije“, rekla je Brnabić.

Momirović je istakao da je danas veliki dan za Srbiju i Novi Sad.

„Nemam prave reči kojima bih preneo današnje utiske nakon prve vožnje brzim vozom. Privilegija je biti član Vlade Ane Brnabić koja menja kompletnu Srbiju od Novog Sada do Prokuplja, od Bečeja do Kragujevca, Negotina, Subotice… Čestitam na ovom mostu, na borbi da se ovaj most izgradi. Država Srbije direktno investira u ovaj most“, rekao je Momirović.

Antić je izjavio da je mnogo borbenosti i upornosti bilo potrebno da bi se danas potpisao komercijalni ugovor o izgradnji.

„Ovaj projekat je vrlo kompleksan. Mi imamo mostovsku konstrukciju od 2 400 metara, od čega je 800 metara širina same reke, a 650 metara paralelnih puteva. Imamo sabirnice od 600 metara koje će čitav saobraćaj da obuhvate i uvedu na taj most. Tu će biti i veliki kružni tok, kao i saobraćajnica koja će most povezati sa Fruškogorskim koridorom“, rekao je Antić.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je rekao da je ovo velika investicija i za Bačku Palanku, Bač, Odžake, ali i za prigradska naselja i mnoge delove grada.

„Ovaj most su gradski oci ucrtali 1963. godine urbanističkim planom i stariji je od Mosta slobode, samo nisu bili stvoreni uslovi. Danas imamo brzu železnicu i danas dobijamo i novi most. Time završavamo takozvanu zapadnu obilaznicu oko grada, spajamo postojeći pritisak u saobraćaju, Most slobode i stvaramo neuporedivo bolje uslove za život građana. Ovo je prvi most kada gledate tok Dunava koji povezuje dve obale“, istakao je prvi čovek Novog Sada Miloš Vučević.

Tjen Išu, iz ambasade Narodne Republike Kine, napomenuo je da je ovo veliki dan za Kinu i Srbiju i dodao da se nada da će kineska kompanija kvalitetno ispuniti sve svoje obaveze u dogovorenom roku.

„Naime, izgradnja obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava pokazuje spremnost sa obe strane za više rezultata u procesu zajedničkog unapređivanja našeg strateškog partnerstva“, rekao je predstavnik ambasade Kine u Beogradu.

Radovi na obilaznici i mostu preko Dunava koštaće 175 i po miliona evra.

(Tanjug)

