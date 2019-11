Potpisani ugovori za završetak gasifikacije u tri grada

NOVI SAD – Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji koje je Srbijagas danas potpisao sa gradonačelnicima Kraljeva i Zrenjanina, kao i ugovor za završetak gasovoda do FIAT fabrike u Kragujevcu, predstavljaju osnovu za završetak gasifikacije i izgradnju gasovoda ka industrijskim zonama u tim sredinama, saopštio je Srbijagas.

Ugovore su potpisali generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i gradonačelnici Kraljeva i Zrenjanina Predrag Terzić i Čedomir Janjić, kao i predstavnik izvođača radova koji će završiti gasovod do fabrike Fiat automobili u Kragujevcu, finansijski direktor preduzeća „Millenium team“ Andreja Đuulić.

Generalni direktora JP „Srbijagas“ ocenio je da će potpisani dokumenti omogućiti da svi sadašnji i budući investitori u njihovim industrijskim zonama, kao i domaćinstva u svim naseljenim mestima, imaju na raspolaganju kvalitetan energent.

“ Mi ovim zapravo rešavamo sve zahteve investitora u industrijskoj zoni Kraljeva, ali i kompletnu gasifikaciju grada, kao i snabdevanje gasom novih stanova koji se grade za vojsku“, rekao je Bajatović.

Kako je istakao ugovorom sa Zrenjaninom rešavaju se sve međusobne finansijske obaveze i otvaramo novu etapu u saradnji „budući da ćemo svim fabrikama koje već rade ali i onima koje su najavile svoje dolazak, obezbediti da mogu odmah da se priključe na gasovodnu mrežu“.

On je objasnio da se u Kragujevcu na ovaj način završava investicija koju je Grad ranije započeo oko snabdevanja gasom Fiata.

“ I sva naseljena mesta u Kragujevcu koja do sada nisu bila gasifikovana, dobiće mogućnost da se greju na gas“, rekao je on i napomenuo da je prethodno sličan ugovor potpisan sa Sremskom Mitrovicom gde će gas stići do svakog domaćinstva. “ Uz nastavak radova na gasifikaciji opštine Irig zapravo se u potpunosti završava gasifikacija Vojvodine“, rekao je Bajatović.

(Tanjug)