Potrošače u Srbiji ovog meseca čeka 5 važnih novina

Novi Zakon o zaštiti potrošača počeće da se primenjuje 19. decembra. Šta donosi našim građanima?

Njime je, naime, predviđeno više novina, među kojima je uvođenje registra „ne zovi“, prekršajnih naloga, kao i obaveza izdavanja predračuna za majstorske usluge veće od 5.000 dinara.

U nastavku detaljnije pročitajte o najvažnijim novinama.

Nema više dosadnog zivkanja

Prodaja putem telefona nije zaostala ni sa pojavom interneta i novih tehnologija. Pozivi prodavaca koji vas ubeđuju da kupite njihov proizvod, situacija je sa kojom se susreo svaki drugi građanin. Ali nova regulativa će ovo regulisati.

Registar „ne zovi“ podrazumeva postojanje spiska mobilnih i fiksnih telefona koje trgovci više neće smeti da pozivaju da bi nudili svoje robe ili usluge, a brojeve na koje ne žele da budu pozivani u tu svrhu će sami građani proslediti svojim operatorima.

Ukoliko trgovci i dalje zasipaju potrošače reklamnim porukama prekršajni nalog je kazna od 50.000 ili 30.000 u zavisnosti od toga da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku, a kasnije ako dođe do sporova kazne su mnogo veće i kreću se od 300.000 dinara do dva miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 150.000 dinara za preduzetnike.

Majstori ne smeju da „deru“

Kada je reč o zaštiti građana od nefer majstora, oni će za sve usluge koje koštaju više od 5.000 dinara morati napraviti predračun, sa kojim korisnici njihovih usluga treba da se slože i to pismeno.

Kako je ranije Goran Papović iz Udruženja potrošača kazao za B92.net, time se sprečavaju česte prevare, kada se neka jednostavna opravka predstavlja komplikovanom pa se varaju mušterije. Ovako sve bude zapisano crno na belo, pa ne može da se naplati astronomska suma za neki jednostavan posao.

Problem može da se reši na licu mesta

Predviđeno je i uvođenje prekršajnog naloga i to za lakše prekršaje. Tržišni inspektori moći će da na licu mesta napišu prekršajnu kaznu trgovcu.

Planirano je unapređenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer će za razliku od sadašnje prakse, trgovci morati da učestvuju u sporu. U svakoj radnji će biti obavezno isticanje obaveštenja da je prodavac po zakonu dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Nema više izgovora za zamenu robe

Trgovci više neće moći da koriste kao izgovor u slučaju da ne žele da zamene robu, to što proizvod nema ambalažu.

Organizator putovanja odgovoran za sve greške

Ugovori koji će se sada potpisivati sa organizatorima putovanja ubuduće moraju sadržati sve informacije i sve troškove koji mogu nastati, pa čak i troškove povratka sa destinacije, što je bilo sporno upravo ove sezone tokom požara u Grčkoj i na drugim destinacijama.

(B92)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.