Potrošaci zaštićeni od skoka cena, ako treba i druge mere

BEOGRAD – Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da je vlada zaštitila potrošače sprečavanjem poskupljenja hleba u periodu od šest meseci, kao i šećera, brašna, ulja, svinjskog buta i mleka u naredna dva meseca, i istakao da vlada ima još alata kojima može, ako bude potrebno, da interveniše i zaštiti potrošače.

„To je dovoljno za sad da se zaštite potrošači i ukoliko bude neophodno vlada će preduzeti i druge mere. Nama je još nekoliko alata na raspolaganju, pored daljih ovih administrativnih mera, koji nisu u modernoj liberalnoj ekonomiji uvek toliko popularne, ali imamo poremećaj na svetskom tržištu“, rekao je Nedimović za TV Tanjug.

Kaže da vlada može da interveniše i angažovanjem Robnih rezervi, ali da se za njih nije prvo posezalo već navedenim merama, kako se ne bi prvo potrošile zalihe.

„Mi sada imamo na raspolaganju, na primer, prema mlinarima da izađemo sa jeftinijom pšenicom, da bi oni mogli da obezbede ovo (jeftinijim) brašnom“, naveo je Nedimović.

Takođe, ministar je poručio da neće biti nestašica hrane i da će Srbija imati dovoljno hrane za sebe.

Na primer, imamo dva puta više pšenice, tri puta više kukuruza… , dodao je Nedimović.

Napomenuo je da je najvažnije da se održava balans između potreba poljoprivrednih proizvođača, kojima odgovaraju visoke cene, i potrošača.

Kako je rekao, skočile su dosta cene pšenice, kukuruza, suncokreta, a porasle su i cene žive vage tovljenika i bikova.

„Najveća pomoć poljoprivrednicima je upravo dobra cena, a država je tu da napravi balans između proizvođača i kupaca“, dodao je Nedimović.

Istakao je da je ova godina za poljoprivredu dosta povoljna, osim ako se izuzmu dve ili tri kulture.

Kada je reč o rastu cene veštačkog đubriva u svetu, ministar je rekao da će vlada obezbediti da bude dovoljno đubriva za poljoprivrednike i da će iskoristiti sve moguće alate kako bi cena bila povoljnija nego na prostoru EU.

„U ceni azotnog đubriva cena gasa učestvuje 85 do 90 odsto. Da nije predsednik dogovorio cenu od 270 dolara za 1.000 kubika sa Putinom i da nemamo na raspolaganju jednu liniju Azotare u Pančevu, pričali bismo neku drugu priču. Ovako možemo da pravimo određene korekcije na korist poljoprivrednika“, naglasio je ministar.

Nedimović je najavio da će ovog meseca početi i izvoz pilećeg mesa i jaja iz Srbije u EU.

„Jedini problem je što sam ja to najavio u oktobru i rekao biće u decembru, ali to nije ona pesma ‘u oktobru biće u novembru…’, nego će u decembru stvarno biti izvoz pilćeg mesa i jaja na prostor EU, što smo maštali 30 godina. Što se tiče izvoza svinjskog mesa, u februaru dolazi kontrola i ako ispunimo sve uslove, a ja smatram da smo sve uradili kako treba u skladu sa uslovima EK i da ćemo dobiti i to“, naveo je on.

Po pitanu izmena Zakna o poljoprivredi, kaže da poljoprivrednici za IPARD sredstva više ne će morati da investiraju sve, pa da dobiju povrat od 60 odsto, već će moći taj povrat od 60 odsto da dobiju u dve rate – 50 odsto unapred, a 50 osto kada izvrše investiciju, što će im mnogo olakšati.

(Tanjug)

