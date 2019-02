Povećan iznos PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe

BEOGRAD – Poreska uprava saopštila je danas da je povećan iznos PDV-a koji se refundira za kupljenu hranu i opremu za bebe, kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja, odnosno staratelja.

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od danas do 18. februara 2019. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

„Povećan je iznos PDV koji se refundira kao i limiti koji se odnose na neto prihod i ukupnu imovinu roditelja odnosno staratelja“, kažu u Poreskoj.

Poreska uprava će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija.

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, propisano je da se pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 78.825,55 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 45.043,17 dinara, a u drugoj do 33.782,38 dinara.

Pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1. 081. 036,19 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez na imovinu manja od 26. 350. 256,84 dinara.

Iz Poreske uprave poručuju da se sve informacije u vezi sa refundacijom PDV-a za opremu i hranu za bebe, nalaze se na sajtu Poreske uprave i da se građani mogu obratiti Kontak centru Uprave.

