Povećanjem rejtinga zemlja postaje atraktivnija za investito

BEOGRAD – Unapređenje izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije, koji je nedavno objavila Rejting agencija Mudi (Moody’s), znači da naša zemlja postaje još atraktivnija destinacija za privlačenje kapitala iz inostranstva, kao i da je popravljena njena pregovaračka pozicija za neke buduće velike investicije, izjavio je danas profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.

Prema njegovim rečima, Srbija postaje privlačna i za protfolio investicije, strane direktne investicije, akviziciju, grinfild investicije.

„Uvođenje pozitivnih očekivanja kreditnog rejtinga Srbije i približavanje onoga što je nama cilj, a to je investicioni rejting, za mene nije iznenađenje. Rekao bih da su se rejting agencije uskladile sa tržištem, ali sa zakašnjenjem, jer smo se mi već zaduživali u proteklih nekoliko meseci po uslovima koji odgovarajaju ovom unapređenom kreditnom rejtingu sa nižom kamatnom stopom i na duži rok“, rekao je Grubišić za Tanjug.

To pokazuje, dodaje on, i da je Srbija makroekonomski stabilna i istakao da i parametri ukazuju na to – niska održiva inflacija, povoljni uslovi pod kojima se zadužujemo na tržištu obveznica, niske kamatne stope i stabilni devizni kurs sa minimalnim oscijlacijama.

Sve to, kaže Grubišić, ukazuje na najavu ulaska u investicioni rejting, odnosno u A kategoriju, koji omogućava još povoljnije zaduživanje i daje sliku da je zemlja maksimalno stabilna, kao i da je minimalni rizik da država ne odgovori ako se dogodi nešto nepredviđeno.

„To je ono što ozbiljni investitori gledaju. Neki investitori samo posmatraju zemlje sa investicionim rejtingom. Mi smo sada na srednjem rejtingu“, rekao je profesor.

Naime, Mudi je potvrdio ocenu kreditnog rejtinga na nivou od Ba3, što je, kaže Grubišić, najava ulaska u investicioni rejting.

