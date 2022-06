Povezivanje i ulaganje neophodni za energetsku bezbednost

BAKU – Regionalno povezivanje i ulaganja u nove kapacitete neophodni za dugoročnu energetsku bezbednost, ocenila je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović na „Energetskom forumu“ koji je se održava u Bakuu.

Na ministarskom panelu Foruma, Mihajlovićeva je istakla da su ulaganja u nove kapacitete za proizvodnju energije, različiti dobavljači gasa i unapređenje energetske efikasnosti i regionalno energetsko povezivanje prioriteti za srpsku energetiku, navodi se u saopštenju.

Dodala je da je obezbeđivanje redovnog i kvalitetnog snabdevanja najvažniji zadatak čitave Evrope.

„Srbija je centralni deo jugoistočne Evrope, zemlja na putu ka punopravnom članstvu u EU i naši prioriteti jesu povezivanje i jačanje regionalne energetske bezbednosti. Neophodno je da svi zajedno u jugoistočnoj Evropi, ali i šire, radimo zajedno na tome da budemo energetski bezbedni i nezavisni“, rekla je ona.

Dodala je da je osnov svega politička volja, te da će ako ona postoji biti i rezultata.

„Naša energetska politika počiva na nekoliko stubova. Prvi jeste ulaganje u nove kapacitete, pre svega one koji za proizvodnju energije koriste obnovljive izvore, jer želimo da povećamo udeo OIE u našem energetskom miksu“, rekla je Mihajlovićeva.

Istakla je da Srbija trenutno oko 70 odsto energije dobija iz termoelektrana koje su stare i koriste lignit niske kalorične vrednosti, nešto manje od 30 odsto su velike HE, a samo 3,5 odsto su drugi OIE. „Da bismo taj procenat povećali, napravili smo prvi korak donošenjem novog zakonodavnog okvira i prvog, posebnog Zakona o korišćenju OIE“, istakla je ona, navodi se u saopštenju.

Ocenila je da Srbiji neće biti lako da dostigne karbonsku neutralnost, imajući u vidu izazove sa kojima se svet suočava, ali da je zelena agenda jedini način da se osigura dugoročna energetska bezbednost.

„Naš cilj je da do 2040. imamo minimum 40 odsto energije dobijene iz OIE, a da do 2050. budemo karbonski neutralna zemlja. Da bismo to ostvarili moramo da investiramo u energetsku infrastrukturu“, rekla je ona. Istakla je da je diverzifikacija gasnog sektora drugi stub srpske energetike.

„Imamo dve rute, ali samo jednog dobavljača, od kojeg smo zavisni gotovo stoprocentno. Završetkom interkonekcije sa Bugarskom naredne godine dobićemo mogućnost snabdevanja gasom i iz drugih izvora i o tome sam između ostalog razgovarala sa predsednikom Ilhamom Alijevim i ministrom Parvizom Šahbazovim, da upravo preko tog gasovoda dobijemo gas iz Azerbejdžana“, kazala je Mihajlovićeva.

Navela je da je treći stub drastično povećanje energetske efikasnosti.

„Plan je da projektima koje smo pokrenuli u narednih pet godina smanjimo potrošnju energije za 15 do 25 odsto“, rekla je Mihajlovićeva.

Na sesiji su učestvovali ministri Azerbejdžana, Italije, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Moldavije, predstavnici Evropske komisije i Stejt departmenta, kao i ministri Turske, Kazahstana, Irana i Indonezije.

(Tanjug)

