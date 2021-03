Povezivanje u energetici Srbije i Srpske interes regiona

BEOGRAD – Ministri rudarstva i energetike Srbije i Republike Srpske ocenili su danas da povezivanje u oblasti energetike doprinosi napretku čitavog regiona i ocenili da će prvi rezultati oko izgradnje hidroelektrana Gornje Drine i gasne interkonekcije biti vidljivi do kraja godine.

Posle sastanka ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović istakla je da je zajednički cilj da se bude još brži i efikasniji u realizaciji projekata saradnje Srbije i Republike Srpske.

Ona je ocenila da je izgradnja hidroelektrana na Gornjoj Drini značajna ne samo za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, nego i za ceo region, kao što je i izgradnja Transbalkanskog koridora za prenos električne energije projekat od regionalnog značaja.

„Regionalna saradnja je uslov da ceo region napreduje, jer ne može jedna država da ide napred ako ne napreduju i ostali. Zato i kad govorimo o tome šta možemo da uradimo da ljudi s obe strane Drine imaju bolji život i viši standard i da ostanu da žive u svojim sredinama, govorimo jednim glasom“, rekla je Mihajlović.

Govoreći o projektu izgradnje tri hidroelektrane na Gornjoj Drini ona je ocenila da bez obzira na često političke odluke na nivou BiH treba nastaviti zajednički rad još mnogo aktivnije.

„To ne znači samo čekati da se donesu određene odluke, jer interes svih nas i energetske bezbednosti celog regiona jeste da učinimo sve što možemo da što pre počne izgradnja hidroelektrana na Gornjoj Drini“, rekla je ona.

Mihajlović je ocenila da su te elektrane ekonomski opravdane, te da će obezbeđivati zelenu energiju za energetsku stabilnost regiona.

„Potreba je da kada je energetika u pitanju više ne razmišljamo koja je koja država, jer moramo da se povezujemo. Ako se ne budemo povezali bićemo izopšteni iz svih budućih konekcija“, rekla je ona i dodala da je saradnja uslov da čitav region napreduje.

Ministar rudarstva i energetike Republike Srpske Petar Đokić objasnio je da je trenutno pred Ustavnim sudom BiH inicijativa kojom se osporava pravo Republike Srpske da da koncesiju za izgradnju HE Buk Bijela prve od tri elektrane Gornje Drine.

„Mi smo potpuno ispoštovali propise jer se lokacija HE Buk Bijela nalazi unutar teritorije Republike Srpske. Ta koncesija je davno dodeljena Elektroprivredi Republike Srpske i niko nije stvarao problem dok nije rečeno da za zajedničku izgradnju spremna Elektroprivreda Srbije“, objasnio je on.

Đokić je dodao da misli da je naglasak osporavanja izgradnje jer je partner Srbija, a ne neka druga država.

„Mislim da je to nepotrebno, jer se time ništa korisno ne radi za saradnju u regionu. Očekujem da će Ustavni sud BiH po ovom pitanju pravično odlučivati i doneti odluku koja neće blokirati projekat jer on nije samo pitanje interesa Srbije i Republike Srpske nego ima daleko širu ekonomsku i svaku drugu vrednost“, rekao je on.

Đokić je dodao da Srpska nikada neće biti ljubomorna i osporavati investicione partnere Federaciji i podsetio da je nikada nije osporavala koncesiju datu za izgradnju hidroelektrane na reci Bosna.

„Ništa u našim odnosima nije toliko sporno da se ne može prevazići samo ako imamo dovoljno volje“, rekao je Đokić i kao dobar primer brze promene svesti ljudi ka jačanju saradnje naveo državnički potez predsednika Srbije Vučića koji je odneo vakcine Federaciji BiH.

Kolege sa obe strane Drine razgovarale su danas i o izgradnji gasne interkonekcije što je investicija vredna 47 miliona evra i gasifikaciji Republike Srpske.

„Očekujemo u narednih sedam dana potpisivanje sporazuma zainteresovanih strana, gasne kompanije u Republici Srpskoj i Srbijagasa, a nakon toga Vlada Srbije doneće zaključak pa će se krenuti na obezbeđenje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi gasnu interkonekciju izgradili“, rekla je ministarka Mihajlović.

Ona je istakla regionalni značaj Trasbalkanskog koridora kojim će Srbija regionalnom visokonaponskom mrežom biti povezana sa državama regiona.

„Očekujemo da 2022. godine počne da se gradi mreža veza sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom“, rekla je ona.

(Tanjug)

