Povrće iz Sakula za velike trgovinske lance

BEOGRAD – Ministar Milan Krkobabić danas je sa svojim saradnicima posetio zemljoradničku zadrugu u Sakulama koja je dobila 6,6 miliona dinara iz budžeta Srbije na ime podsticaja za svoj rad i poručio da je to primer kako jedno selo zahvaljujući zadruzi ima svoj pogon u kome dvadesetak porodica može da nađe egzistenciju.

„Proizvod koje poljoprivrednici proizvedu adekvatno tretiran i upakovan ovako lako i direktno stiže do kupaca. Zato su nam i nužne zadruge i veoma me raduje što je od početka ovog projekta Vlade Srbije do danas čak 633 sela dobilo zadrugu“, rekao je ministar zadužen za regionalni razvoj prilikom posete opštini Opovo u Južnobanatskom upravnom okrugu i podsetio da je država spremna da i ove godine pomogne domaćine Srbije udružene u zadruge.

Zadruga „Stari Banat“ je, inače, osnovana 2017. godine, a iz državnog Programa za razvoj zadrugarstva dobila je 6,6 miliona dinara za mašine za obradu i rezanje povrća, vakum mašinu i uređaj za pranje, rezanje i sušenje povrća. Svoje proizvode zadruga plasira velikim trgovinskim lancima u Srbiji.

Aleksandar Jovanović, direktor zadruge, objasnio je koliko je ova oprema doprinela da zadruga krene u korak sa savremenim potrebama društva i dodao da je zadruga u projekat uložila i 100.000 evra sopstvenih sredstava.

Ove godine u budžetu Srbije planirano je novih 580 miliona dinara namenjenih zadrugarstvu.

