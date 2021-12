Poziv građanima da se prijave za turističke vaučere

BEOGRAD – Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, pozvala je danas građane, koji na to imaju pravo, da se što pre prijave za 100.000 vaučera za odmor u turističkim objektima Srbije, jer je ovogodišnje iskustvo pokazalo da su oni vrlo brzo otišli, a nada se da će biti obezbeđeno još 50.000 vaučera tokom godine.

„I ove godine smo obezbedili sredstva u budžetu u iznosu od 500 miliona dinara i nadamo se da će biti dodatnihi sredstava tokom 2022. kao što je to bilo i ove godine, kada smo zahvaljujući Ministarstvu finansija i razumevanju naše premijerke obezbedili dodatnih 250 miliona, tako da smo 2021. podelili 150.000 vaučera“, rekla je Matićeva Tanjugu.

Ministarka je napomenula da prijavljivanje počinje u poštama već tokom prazničnih dana, jer će 1. januara biti dežurne tri pošte, a zatim 2. januara 34 objekta i 3. januara 54 pošte, posle čega ceh raditi uobičajeno.

„Imajući u vidu da su ove godine jako brzo otišli vaučeri, apelujemo da se što pre prijave. Spisak ugostiteljskih objekata koji prihvataju vaučere nalazi se na internet stranici Ministarstva. Do sada imamo 1.200 prijavljenih ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja, a biće ih sigurno još do kraja nedelje. Naši građani već sada mogu da pogledaju koji su to smeštajni objekti i da pripreme dokumentaciju“, rekla je Matićeva.

Podsetila je da pravo na vaučere ima devet kategorija stanovništva: penzioneri, studenti, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ratni vojni invalidi, ljudi koji ostvaruju pravno na tuđu negu i pomoć po osnovu socijalne zaštite ili po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja i poljoprivrednici.

„Osnovni razlog uvođenja vaučera kao metode subvencionisanja turizma je da bi se domaći ugostitelji podstakli. Pre svega su to oni u banjskim lečilištima, ali i etno i seoska domaćinstva, konačista i slaši, ako su registrovani za tu vrstu usluga. Ovo je subencija koja je u značajnoj meri podstakla i poboljšala naš domaći seoski, etno i banjski turizam, jer su to najtraženije destinacije na osnovu onoga što smo imali prilike da vidimo tokom ove i prošle godine“, kazala je ministrarka Matić.

(Tanjug)

