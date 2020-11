PR: U trećem kvartalu registrovano 8,9 odsto više firmi

PRIŠTINA – U trećem kvartalu ove godine na KiM je registrovano 2.593 novih preduzeća, što je za 8,9 odsto više nego prošle godine u istom periodu, saopštila je Agencija za statistiku u Prištini.

Istovremeno, to je za 27,54 odsto više nego u drugom kvartalu, prenosi Ljajmi.

Prema podacima Agencije u pogledu ekonomskih aktivnosti, preduzeća su se najviše bavila trgovinom na malo i veliko, popravkom motornih vozila, proizvodnjom, smeštajem, uslužnim delatmostima, poljoprivredom…

Najveći broj registrovanih preduzeća, njih 1.511, ima od jednog do četvoro zaposlenih, dva odsto preduzeća ima od pet do devet, 0,9 odsto od 10 do 19, a 0,3 odsto preduzeća od 20 do 249 zaposlenih.

Najviše preduzeća registrvano je u opštini Priština, zatim u Prizrenu, Uroševcu i Peći.

(Tanjug)

